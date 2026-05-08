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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: पेड़ पर कैसे चढ़ता है सांप? वीडियो देखकर कांप जाएगा आपका भी कलेजा

Viral Video: पेड़ पर कैसे चढ़ता है सांप? वीडियो देखकर कांप जाएगा आपका भी कलेजा

Viral Video: इस वीडियो में एक सांप बेहद अनोखे अंदाज में पेड़ पर चढ़ता दिखाई दे रहा है. उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह बिना किसी परेशानी के पेड़ को पकड़कर ऊपर की ओर बढ़ रहा हो.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 08 May 2026 03:31 PM (IST)
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Viral Video: दुनिया में कई ऐसे जीव हैं, जिनकी हरकतें इंसानों को हैरान कर देती हैं. खासकर सांप ऐसा जीव है, जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है. आमतौर पर लोगों ने सांपों को जमीन पर रेंगते हुए या कभी-कभी पानी में तैरते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी सांप को तेजी से पेड़ पर चढ़ते देखा है. अगर नहीं देखा, तो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो आपको चौंका सकता है. 

इस वीडियो में एक सांप बेहद अनोखे अंदाज में पेड़ पर चढ़ता दिखाई दे रहा है. उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह बिना किसी परेशानी के पेड़ को पकड़कर ऊपर की ओर बढ़ रहा हो. सांप की यह कला लोगों को जितनी दिलचस्प लग रही है, उतनी ही डरावनी भी महसूस हो रही है. वीडियो देखने वाले कई लोग हैरान हैं कि आखिर बिना पैरों वाला जीव इतनी आसानी से पेड़ पर कैसे चढ़ सकता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. 

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लंबा सांप पेड़ के तने पर गोल-गोल घूमते हुए ऊपर चढ़ रहा है. वह सीधे ऊपर नहीं बढ़ता, बल्कि अपने शरीर को पेड़ के चारों तरफ लपेटते हुए धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाता है. उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं. वीडियो को वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया. अब यही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो देखकर कई लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं. कुछ लोग यह सोचने लगे कि आखिर सांप में इतनी ताकत आती कहां से है. 

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लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार किसी सांप को इस तरह पेड़ पर चढ़ते देखा है. वहीं, कुछ लोग इसे देखकर डर गए. एक यूजर ने लिखा, अगर सामने ऐसा नजारा दिख जाए तो इंसान की हालत खराब हो जाए. दूसरे यूजर ने कहा, नेचर के रहस्य सच में बहुत गजब हैं.कुछ लोगों ने मजाक करते हुए कहा कि अब पेड़ों के नीचे खड़े होने से भी डर लगेगा. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: इश्क में 'लैला' हो गई लड़की तो घरवालों ने बरपा दिया कहर, वायरल वीडियो देख याद आ जाएगा 80 का दौर

Published at : 08 May 2026 03:31 PM (IST)
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