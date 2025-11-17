हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बीच सड़क बैठ चाचा पीने लगे दारू, लगा दिया जाम, लोग बोले- बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए

Video: बीच सड़क बैठ चाचा पीने लगे दारू, लगा दिया जाम, लोग बोले- बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए

Funny Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है, यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क के बीचों-बीच बैठकर सिगरेट पीता नजर आ रहा है और उसके सामने एक पानी की बोतल, गिलास और दारू भी दिखाई दे रही है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

Funny Viral Video: हर दिन सोशल मीडिया पर कुछ अलग ही देखने को मिलता है, जो हमें हंसने पर मजबूर कर देता है. कभी कोई अतरंगी डांस करते नजर आता है तो कोई कुछ अनोखी हरकत. अभी तक तो जवान युवाओं के अनोखे वीडियोज देखने को मिलते थे, लेकिन अब तो हद ही हो गई है वायरल हो रहे वीडियो में एक बुजुर्ग की हरकत ने सभी को चौंका दिया है. वीडियो में बुजुर्ग सड़क के बीचों-बीच बैठा हुआ है और सिगरेट, शराब को लुप्त उठा रहा है. वीडियो पर यूजर्स के बड़े ही मजेदार कमेंट्स सामने आ रहे हैं.

बीच सड़क बैठ दारू पीने लगे चाचा सिगरेट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क के बीचों-बीच बैठा हुआ है और उनके सामने एक पानी की बोतल, गिलास, माचिस और एक हाथ में सिगरेट भी नजर आ रहा है. सामने एक छोटी सी दारू की बोतल भी नजर आ रही है, जिस तरह की हरकत बुजुर्ग सड़क पर बैठकर कर रहे हैं. उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह नशे में धुत है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @memar_adi.18

बुजुर्ग के सड़क पर बीचों-बीच बैठने की वजह से लोगों को आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वीडियो में साफ देख सकते हैं कि लगातार सड़क पर गाड़ियों का आना-जाना लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बुजुर्ग सड़क से हटने का नाम नहीं लेते हैं.

वीडियो पर आए जबरदस्त कमेंट्स

बुजुर्ग की इस हरकत को वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो पर लोगों के तमाम कमेंट्स भी सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि इस उम्र में भी चाचा का जोश कम नहीं हुआ. वहीं कुछ ने कहा कि इतना कॉन्फिडेंस आता कहा से है? कुछ ने कहा कि किस बात का दुख है चाचा को. एक यूजर ने लिखा पीक मेल कंटेंट तो वहीं दूसरे ने कहा Aura 999+ है. इस तरह के फनी कमेंट्स लगातार वीडियो पर सामने आ रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 17 Nov 2025 12:12 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
जीतन राम मांझी बोले- 'शपथ ग्रहण में PM मोदी भी होंगे शामिल', मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान
जीतन राम मांझी बोले- 'शपथ ग्रहण में PM मोदी भी होंगे शामिल', मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
Smriti Mandhana Marriage: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
जीतन राम मांझी बोले- 'शपथ ग्रहण में PM मोदी भी होंगे शामिल', मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान
जीतन राम मांझी बोले- 'शपथ ग्रहण में PM मोदी भी होंगे शामिल', मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
Smriti Mandhana Marriage: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिमा चौधरी की बेटी अरियाना? वायरल हुआ था स्कूल वीडियो
कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिमा चौधरी की बेटी अरियाना? वायरल हुआ था स्कूल वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
शिक्षा
उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें
उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget