Video: बीच सड़क बैठ चाचा पीने लगे दारू, लगा दिया जाम, लोग बोले- बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए

Funny Viral Video: हर दिन सोशल मीडिया पर कुछ अलग ही देखने को मिलता है, जो हमें हंसने पर मजबूर कर देता है. कभी कोई अतरंगी डांस करते नजर आता है तो कोई कुछ अनोखी हरकत. अभी तक तो जवान युवाओं के अनोखे वीडियोज देखने को मिलते थे, लेकिन अब तो हद ही हो गई है वायरल हो रहे वीडियो में एक बुजुर्ग की हरकत ने सभी को चौंका दिया है. वीडियो में बुजुर्ग सड़क के बीचों-बीच बैठा हुआ है और सिगरेट, शराब को लुप्त उठा रहा है. वीडियो पर यूजर्स के बड़े ही मजेदार कमेंट्स सामने आ रहे हैं.

बीच सड़क बैठ दारू पीने लगे चाचा सिगरेट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क के बीचों-बीच बैठा हुआ है और उनके सामने एक पानी की बोतल, गिलास, माचिस और एक हाथ में सिगरेट भी नजर आ रहा है. सामने एक छोटी सी दारू की बोतल भी नजर आ रही है, जिस तरह की हरकत बुजुर्ग सड़क पर बैठकर कर रहे हैं. उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह नशे में धुत है.

बुजुर्ग के सड़क पर बीचों-बीच बैठने की वजह से लोगों को आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वीडियो में साफ देख सकते हैं कि लगातार सड़क पर गाड़ियों का आना-जाना लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बुजुर्ग सड़क से हटने का नाम नहीं लेते हैं.

वीडियो पर आए जबरदस्त कमेंट्स

बुजुर्ग की इस हरकत को वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो पर लोगों के तमाम कमेंट्स भी सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि इस उम्र में भी चाचा का जोश कम नहीं हुआ. वहीं कुछ ने कहा कि इतना कॉन्फिडेंस आता कहा से है? कुछ ने कहा कि किस बात का दुख है चाचा को. एक यूजर ने लिखा पीक मेल कंटेंट तो वहीं दूसरे ने कहा Aura 999+ है. इस तरह के फनी कमेंट्स लगातार वीडियो पर सामने आ रहे हैं.