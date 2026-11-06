सड़क पर होने वाली घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कहीं लोग छोटी-छोटी बातों पर आपस में उलझते नजर आते हैं, तो कहीं सड़क हादसों के वीडियो सामने आते हैं. लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसे नजारे भी देखने को मिल जाते हैं, जो इंसानियत पर हमारा भरोसा और मजबूत कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

इसमें एक युवक अपनी बहन की शादी के कार्ड लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी परेशानी बढ़ गई. अचानक उसका बैग खुल गया और शादी के सभी कार्ड सड़क पर बिखर गए. युवक अकेले ही उन्हें समेटने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वहां मौजूद राहगीरों ने जो किया, उसने इस घटना को यादगार बना दिया.

अचानक हाईवे पर फट गया युवक का बैग

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन के मुताबिक, एक युवक अपनी बहन की शादी के निमंत्रण कार्ड लेकर कहीं जा रहा था. इन कार्डों को उसे रिश्तेदारों और परिचितों तक पहुंचाना था. शादी का मौका होने की वजह से उसके लिए ये कार्ड काफी महत्वपूर्ण थे. लेकिन सफर के दौरान अचानक उसका बैग हाईवे पर खुल गया या फट गया. इसके बाद उसमें रखे शादी के निमंत्रण कार्ड सड़क पर इधर-उधर बिखर गए. तेज रफ्तार से गुजरते वाहनों के बीच सड़क पर फैले कार्डों को देखकर युवक घबरा गया. उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले कार्डों को समेटे या आने-जाने वाले वाहनों से खुद को सुरक्षित रखे.

मदद के लिए रुक गए राहगीर

वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक सड़क पर बिखरे कार्डों को उठाने की कोशिश कर रहा है. युवक को अकेले परेशान देखकर राहगीरों ने ऐसा काम किया, जिसकी शायद उसे भी उम्मीद नहीं होगी. वहां से गुजर रहे लोगों ने अपने वाहन रोक दिए और उसकी मदद के लिए सड़क पर उतर आए. लोग सड़क पर फैले शादी के कार्ड उठाने लगे और दूसरे लोगों ने भी इस काम में हाथ बंटाया. देखते ही देखते कई लोग युवक की मदद के लिए जुट गए. किसी ने कार्ड उठाए, तो किसी ने उन्हें इकट्ठा करके एक जगह रखना शुरू कर दिया.

बहन की शादी के कार्ड लेकर जा रहे इस लड़के की हाईवे पर अचानक बैग फट गई और सारे कार्ड सड़क पर बिखर गए। लड़का अकेले कार्ड समेटने की कोशिश कर रहा था यह देखकर वहां से गुजर रहे लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक दीं और बिना देर किए कार्ड उठाने में उसकी मदद करने लगे। देखते ही देखते कई लोग इस काम में जुट गए। लोगों की इस मदद को देखकर हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। सच में आज भी इंसानियत जिंदा है। — Shagufta khan (@Digital_khan01) November 6, 2026

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छोटी सी मदद बन गई खास

इस घटना की सबसे खास बात यह है कि मदद करने वाले लोगों का उस युवक से कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं था. न वे उसे जानते थे और न ही उन्हें उससे कोई फायदा मिलने वाला था. इसके बावजूद उन्होंने अपना समय निकालकर उसकी मदद की. अक्सर लोग जल्दबाजी में किसी की परेशानी देखकर भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इन राहगीरों ने कुछ मिनट रुककर यह साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है.

सोशल मीडिया पर लोग कर रहे तारीफ

इस खूबसूरत घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि आज भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं, जो किसी अनजान व्यक्ति की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उसकी मदद के लिए आगे आते हैं. एक अन्य यूजर ने भी इसी तरह कमेंट कर कहा कि लोगों ने साथ मिलकर एक मुश्किल काम को आसान बना दिया. वहीं एक यूजर ने कहा कि यही इंसानियत है.

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