ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन हैं अभय अरोड़ा? 'रामायण' में बने रणबीर कपूर के बॉडी डबल, 'धुरंधर' में भी कर चुके काम

कौन हैं अभय अरोड़ा? 'रामायण' में बने रणबीर कपूर के बॉडी डबल, 'धुरंधर' में भी कर चुके काम

फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर के बॉडी डबल बने एक्टर अभय अरोड़ा इन दिनों चर्चा में हैं. वो 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी में भी काम कर चुके हैं. आइए जानते हैं कौन हैं अभय अरोड़ा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 06 Nov 2026 04:03 PM (IST)
Preferred Sources

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर भी यह अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म में रणबीर कपूर एक नहीं, बल्कि डबल रोल में नजर आए. उन्होंने प्रभु श्रीराम और भगवान परशुराम दोनों की भूमिका निभाई.

डबल रोल में नजर आए रणबीर कपूर

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 2 Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? 4 बजे तक 81 करोड़ के पार हुई कमाई
Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? 4 बजे तक 81 करोड़ के पार हुई कमाई
बॉलीवुड
100 करोड़ क्लब से 1000 करोड़ तक: इस साल की सबसे कमाऊ फिल्में
100 करोड़ क्लब से 1000 करोड़ तक: इस साल की सबसे कमाऊ फिल्में
बॉलीवुड
 'रामायण' की बॉक्स ऑफिस पर तबाही, ओपनिंग डे पर बना डाले इतने बड़े 7 रिकॉर्ड्स
 'रामायण' की बॉक्स ऑफिस पर तबाही, ओपनिंग डे पर बनाए ये 7 बड़े रिकॉर्ड्स
बॉलीवुड
Ramayana Vs Adipurush BO Day 1: प्रभास की 'आदिपुरुष' को मात नहीं दे पाई 'रामायण', इतने करोड़ से पिछड़ी रणबीर की फिल्म 
प्रभास की 'आदिपुरुष' को मात नहीं दे पाई 'रामायण', इतने करोड़ से पिछड़ी रणबीर की फिल्म 

फिल्म के एक सीक्वेंस में प्रभु राम और परशुराम दोनों को साथ दिखाया गया है. ऐसे में दर्शकों के मन में सवाल उठ रहा है कि एक ही एक्टर होने के बावजूद दोनों किरदारों को एक साथ पर्दे पर कैसे दिखाया गया? दरअसल, इस तरह के सीन्स को फिल्माने के लिए मेकर्स बॉडी डबल की मदद लेते हैं. 

कौन हैं अभय अरोड़ा? 'रामायण' में बने रणबीर कपूर के बॉडी डबल, 'धुरंधर' में भी कर चुके काम

फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर के बॉडी डबल की भूमिका एक्टर अभय अरोड़ा ने निभाई है. हो सकता है कि कई लोग अभय का नाम पहली बार सुन रहे हों, लेकिन वो इससे पहले भी बड़े पर्दे पर नजर आ चुके हैं. आइए जानते हैं कौन हैं अभय अरोड़ा और उनका फिल्मी सफर कैसा रहा है. 

कौन हैं अभय अरोड़ा? 'रामायण' में बने रणबीर कपूर के बॉडी डबल, 'धुरंधर' में भी कर चुके काम

कौन हैं अभय अरोड़ा?

अभय अरोड़ा जयपुर के रहने वाले एक्टर हैं और बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रहे हैं. वो रणवीर सिंह की फिल्म फ्रेंचाइजी 'धुरंधर' का भी हिस्सा रह चुके हैं. इस फ्रेंचाइजी में उन्होंने यासिर अराफात का किरदार निभाया था. इस भूमिका के बाद उन्हें दर्शकों के बीच पहचान मिली. अब 'रामायण' से जुड़कर वो एक बार फिर सुर्खियों में हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abhay Arora (@abhay_arora___)

'रामायण' में बने रणबीर कपूर के बॉडी डबल

अभय अरोड़ा ने फिल्म 'रामायण' में भगवान परशुराम वाले सीक्वेंस के लिए रणबीर कपूर के बॉडी डबल के तौर पर काम किया है. फिल्म में भगवान राम और भगवान परशुराम के बीच एक अहम सीन है. इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना अभय के लिए बेहद खास रहा. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए अपना अनुभव भी बताया. 

कौन हैं अभय अरोड़ा? 'रामायण' में बने रणबीर कपूर के बॉडी डबल, 'धुरंधर' में भी कर चुके काम

अभय ने लिखा, 'महाकाव्य रामायण के सबसे असाधारण पात्रों में से एक भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, हमेशा मेरे दिल के करीब रहेंगे. इस शक्तिशाली और उल्लेखनीय अवतार को पर्दे पर दिखाने का सौभाग्य मिलना वास्तव में एक वरदान है.' इसके साथ ही उन्होंने फिल्म के बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिलने पर आभार जताया. 

कौन हैं अभय अरोड़ा? 'रामायण' में बने रणबीर कपूर के बॉडी डबल, 'धुरंधर' में भी कर चुके काम

क्रिकेट और फिटनेस के भी शौकीन हैं अभय

अभय अरोड़ा को एक्टिंग के साथ-साथ क्रिकेट का भी शौक है. खेल के प्रति उनका जुनून उनकी फिटनेस में भी नजर आता है. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं. इसके अलावा वह जिम में वर्कआउट करते हुए अपनी तस्वीरें और वीडियो भी शेयर करते रहते हैं.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
RAMAYAN Abhay Arora
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 2 Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? 4 बजे तक 81 करोड़ के पार हुई कमाई
Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? 4 बजे तक 81 करोड़ के पार हुई कमाई
बॉलीवुड
100 करोड़ क्लब से 1000 करोड़ तक: इस साल की सबसे कमाऊ फिल्में
100 करोड़ क्लब से 1000 करोड़ तक: इस साल की सबसे कमाऊ फिल्में
बॉलीवुड
 'रामायण' की बॉक्स ऑफिस पर तबाही, ओपनिंग डे पर बना डाले इतने बड़े 7 रिकॉर्ड्स
 'रामायण' की बॉक्स ऑफिस पर तबाही, ओपनिंग डे पर बनाए ये 7 बड़े रिकॉर्ड्स
बॉलीवुड
Ramayana Vs Adipurush BO Day 1: प्रभास की 'आदिपुरुष' को मात नहीं दे पाई 'रामायण', इतने करोड़ से पिछड़ी रणबीर की फिल्म 
प्रभास की 'आदिपुरुष' को मात नहीं दे पाई 'रामायण', इतने करोड़ से पिछड़ी रणबीर की फिल्म 
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
पटियाला: कर्मभूमि एक्सप्रेस के डिब्बों में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप
पटियाला: कर्मभूमि एक्सप्रेस के डिब्बों में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप
इंडिया
'ये राष्ट्र विरोधी बयान है', इरफान अंसारी पर अठावले की कड़ी प्रतिक्रिया; BJP ने राहुल को घेरा
'ये राष्ट्र विरोधी बयान', इरफान अंसारी पर अठावले की कड़ी प्रतिक्रिया; BJP ने राहुल को घेरा
इंडिया
सूर्यकुमार यादव ने परिवार के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात, बच्ची का गाना सुन बजाई तालियां
सूर्यकुमार यादव ने परिवार के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात, बच्ची का गाना सुन बजाई तालियां
क्रिकेट
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
दिवाली से पहले 'रामायण' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहले दिन वर्ल्डवाइड 150 करोड़ के पार हुई कमाई
दिवाली से पहले 'रामायण' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहले दिन वर्ल्डवाइड 150 करोड़ के पार हुई कमाई
इंडिया
बसों का किराया बढ़ा तो बीजेपी ने शिवकुमार को बना दिया बच्चा, शेयर किया AI-जनरेटेड वीडियो
बसों का किराया बढ़ा तो बीजेपी ने शिवकुमार को बना दिया बच्चा, शेयर किया AI-जनरेटेड Video
इंडिया
तरुण तेजपाल की सजा पर रोक लगाने से SC का इनकार, दिवाली के दौरान छूट की मांग भी खारिज
तरुण तेजपाल की सजा पर रोक लगाने से SC का इनकार, दिवाली के दौरान छूट की मांग भी खारिज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ नियुक्ति पत्र तीसरी बार के लिए रोकेंगे', CM योगी ने किया यूपी में सरकार बनाने का दावा
'कुछ नियुक्ति पत्र तीसरी बार के लिए रोकेंगे', CM योगी ने किया यूपी में सरकार बनाने का दावा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget