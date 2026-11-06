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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDiwali Firecrackers: Dr. Doom और Avengers के बीच दिवाली जंग, वायरल हो रहे मजेदार पटाखे

Diwali Firecrackers: Dr. Doom और Avengers के बीच दिवाली जंग, वायरल हो रहे मजेदार पटाखे

Diwali Firecrackers: सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दिवाली के पटाखों के बाजार में दिखा Marvel का देसी अंदाज. Doctor Doom के Mega Blast और Captain America के Chakkar की तस्वीरें पर कमेंट्स कर रहे फैंस.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Nov 2026 01:48 PM (IST)
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Diwali Firecrackers: दिवाली का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगती है. हर तरफ रंग-बिरंगी लाइट्स, सजावट का सामान, मिठाइयां और पटाखों की दुकानें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर कोई इस त्योहार को खास बनाने की तैयारियों में लगा रहता है. समय के साथ दिवाली मनाने का अंदाज भी बदल रहा है. अब त्योहारों की खरीदारी में पारंपरिक चीजों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाली नई और अनोखी चीजें भी लोगों को पसंद आती है.

सोशल मीडिया पर इस बार दिवाली के बाजार से एक ऐसी ही दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जिसने पटाखों के साथ-साथ हॉलीवुड सुपरहीरोज के फैंस का भी ध्यान खींच लिया है. इंटरनेट पर कुछ पटाखों के पैकेट की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन पर Marvel के मशहूर किरदार Doctor Doom और Captain America दिखाई दे रहे हैं. इन पैकेट्स के नाम भी इतने मजेदार हैं कि लोग इन्हें देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. कहीं Doctor Doom का Mega Blast है, तो कहीं Captain America का Chakkar लोगों को आकर्षित कर रहा है.

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Doctor Doom का Mega Blast

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में Doctor Doom और Captain America की तस्वीरों वाले पटाखों के पैकेट दिखाई दे रहे हैं. इनमें एक पैकेट पर Doctor Doom की तस्वीर के साथ Doom Mega Blast लिखा हुआ है, जबकि दूसरे पर Captain America की तस्वीर के साथ Captain Chakkar नाम दिया गया है. यही नहीं तस्वीर को ध्यान से दिखने पर पता चलता है कि साइड में एक और पटाखे का पैकेट है जिस पर Thor भी दिखाई देता है. इन पैकेट्स पर सुपरहीरोज की तस्वीरें और उनके नामों का देसी अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. आमतौर पर फिल्मों में दुनिया को बचाने वाले सुपरहीरोज अब पटाखों के डिब्बों पर नजर आ रहे हैं. ऐसे में इंटरनेट यूजर्स इसे Avengers और Doctor Doom की दिवाली वाली जंग बता रहे हैं.

Marvel फैंस हुए हैरान

वायरल पोस्ट पर खासतौर पर Marvel के फैंस इस अनोखे कॉम्बिनेशन पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी को Doctor Doom का Mega Blast नाम ज्यादा पसंद आ रहा है, तो कोई Captain America के Chakkar नाम को लेकर मजाक कर रहा है. यूजर्स ने मजाक में कहा कि पटाखे बनाने वाले ने भी सुपरहीरोज की ताकत के हिसाब से उनके नाम रखे हैं. यानी Doctor Doom के हिस्से आया Mega Blast और Captain America को मिला Chakkar. Avengers: Doomsday में Robert Downey Jr. Doctor Doom के किरदार में नजर आएंगे, जबकि Captain America की भी वापसी होगी. ऐसे में इन पटाखों की वायरल तस्वीर फैंस को काफी पसंद आ रही है.

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भारत में Marvel के सुपरहीरोज का क्रेज

भारत में हॉलीवुड फिल्मों और सुपरहीरो फ्रेंचाइजी का क्रेज लगातार देखने को मिलता है. Iron Man, Captain America, Thor और Spider-Man जैसे किरदारों की लोकप्रियता केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है. इनके पोस्टर, खिलौने, कपड़े और दूसरी चीजें भी फैंस के बीच पसंद की जाती हैं. Marvel की फिल्मों ने भारतीय दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है. खासतौर पर Avengers: Infinity War और Avengers: Endgame के बाद इस फ्रेंचाइजी के प्रति लोगों की दिलचस्पी और बढ़ी है. ऐसे में इस पोस्ट के वायरल होने की वजह इसका अनोखा और एक नयापन है, जिसे आज से पहले फैंस ने कभी देखा ही नहीं है.

मजेदार कमेंट्स कर रहे लोग

पोस्ट के कमेंट सेक्शन में यूजर्स कई फनी कमेंट्स कर रहे हैं. वायरल पोस्ट पर 25 हजार से ज्यादा व्यूज हैं. एक यूजर ने कमेंट किया की पटाखों की मदद से ही पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट कर कहा कि Captain Chakkar के आगे क्या Doom, कौनसा Doom. कमेंट से पता चलता है कि यूजर Captain America का फैन है. वहीं कुछ यूजर Doctor Doom को सपोर्ट करते हुए कमेंट्स कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 06 Nov 2026 01:48 PM (IST)
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