ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: पुलिसवाले का हुआ प्रमोशन तो घर वालों ने किया सरप्राइज वेलकम, इमोशनल कर देगा वीडियो

Viral Video: पुलिसवाले का हुआ प्रमोशन तो घर वालों ने किया सरप्राइज वेलकम, इमोशनल कर देगा वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सब-इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन होने पर परिवार वालों ने दिया घर पर ही खास सरप्राइज. बेटियों की खुशी और स्वागत की तौयारी देख सोशल मीडिया यूजर्स भी हो रहे इमोशनल.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Nov 2026 04:52 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: किसी भी इंसान के लिए मेहनत का फल मिलना सबसे बड़ी खुशी होती है. खासकर जब सालों की मेहनत के बाद करियर में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो तो उस खुशी को अपनों के साथ बांटने का मजा ही अलग हो जाता है. हालांकि, कई बार किसी की सफलता से ज्यादा खूबसूरत उस सफलता को देखकर परिवार के चेहरे पर आने वाली खुशी होती है.

ऐसा ही एक दिल छू लेने वाला नजारा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यहां एक पुलिसकर्मी के प्रमोशन की खुशी में उसके परिवार ने ऐसा सरप्राइज दिया कि वीडियो देखने वाले लोग भी मुस्कुराने लगे. यह वायरल वीडियो पंजाब के अमृतसर का है, जहां असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) के पद पर तैनात चरणजीत सिंह को प्रमोशन मिला. अब वह सब-इंस्पेक्टर (SI) बन गए हैं. उनकी इस उपलब्धि को खास बनाने के लिए परिवार ने घर पर ही एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया. परिवार के इस प्यार भरे अंदाज का वीडियो सोशल मीडियो पर खूब पसंद किया जा रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
Viral Video: दिवाली की सफाई महंगी न पड़ जाए दीदी! छज्जे पर चढ़ी महिला, वीडियो वायरल
दिवाली की सफाई महंगी न पड़ जाए दीदी! छज्जे पर चढ़ी महिला, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Diwali Firecrackers: Dr. Doom और Avengers के बीच दिवाली जंग, वायरल हो रहे मजेदार पटाखे
Dr. Doom और Avengers के बीच दिवाली जंग, वायरल हो रहे मजेदार पटाखे
ट्रेंडिंग
Viral Video: घर पहुंचना जंग से कम नहीं, सामने आए ट्रेनों के ये खतरनाक वीडियो
घर पहुंचना जंग से कम नहीं, सामने आए ट्रेनों के ये खतरनाक वीडियो
ट्रेंडिंग
पाइनएप्पल पिज्जा बनाने से किया इनकार, रेस्टोरेंट ने छीन ली शेफ की नौकरी
पाइनएप्पल पिज्जा बनाने से किया इनकार, रेस्टोरेंट ने छीन ली शेफ की नौकरी

ड्यूटी से लौटे तो मिला सरप्राइज

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देख कर पता चलता है कि चरणजीत सिंह जब अपनी ड्यूटी पूरी करके देर रात घर पहुंचे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि परिवार ने उनके लिए कुछ खास तैयारी कर रखी है. घर के दरवाजे पर उनकी पत्नी और दोनों बेटियां उनका इंतजार कर रही थीं. जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं, उनका परिवार उन्हें सरप्राइज दे देता है. एक बेटी के हाथ में पार्टी पॉपर था, जबकि पत्नी आरती की थाली लेकर खड़ी दिखाई देती है. बेटी ने पार्टी पॉपर चलाने की कोशिश की, लेकिन वह आसानी से नहीं खुला. इसके बाद चरणजीत ने खुद आगे बढ़कर पॉपर खोलने में उसकी मदद की.

यह भी पढ़ें: दिवाली सेलिब्रेशन में हसीना ने डांस से मचाया तहलका, कलीग्स हुए फिदा

बेटियों की खुशी ने जीत लिया दिल

इस वीडियो का सबसे खूबसूरत हिस्सा परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रिया है. पिता की कामयाबी पर बेटियों के चेहरे की खुशी और पत्नी का प्यार भरा स्वागत इस पल को यादगार बना देता है. आमतौर पर पुलिस की नौकरी में लोगों को लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है. कई बार त्योहारों और परिवार के आयोजनों के दौरान भी पुलिसकर्मियों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं. ऐसे में उनकी उपलब्धियों के पीछे परिवार का सहयोग भी अहम होता है. ऐसे में यह वीडियो परिवार की खुशी दिखाता है.

यूजर्स भी हो रहे इमोशनल

सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को देख यूजर्स भी इमोशनल हो रहे हैं. यूजर्स कमेंट सक्शन में रेड हार्ट शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि बेटियों की खुशी ही पिता के लिए सब कुछ होती है. अन्य यूजर ने भी कमेंट कर कहा कि यह आज के दिन का सबसे अच्छा वीडियो है. एक यूजर ने तो यह भी कहा कि पिता के साथ एक पुलिस ऑफिसर होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वे अपनी बेटियों को समय नहीं दे पाते हैं. ऐसे में यह वीडियो देख कर बहुत अच्छी लग रहा है.

यह भी पढ़ें: फर्स्ट एसी से उड़ाए महिला के ढाई लाख के गहने, रोते रोते हुआ बुरा हाल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Trending News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: दिवाली की सफाई महंगी न पड़ जाए दीदी! छज्जे पर चढ़ी महिला, वीडियो वायरल
दिवाली की सफाई महंगी न पड़ जाए दीदी! छज्जे पर चढ़ी महिला, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Diwali Firecrackers: Dr. Doom और Avengers के बीच दिवाली जंग, वायरल हो रहे मजेदार पटाखे
Dr. Doom और Avengers के बीच दिवाली जंग, वायरल हो रहे मजेदार पटाखे
ट्रेंडिंग
Viral Video: घर पहुंचना जंग से कम नहीं, सामने आए ट्रेनों के ये खतरनाक वीडियो
घर पहुंचना जंग से कम नहीं, सामने आए ट्रेनों के ये खतरनाक वीडियो
ट्रेंडिंग
पाइनएप्पल पिज्जा बनाने से किया इनकार, रेस्टोरेंट ने छीन ली शेफ की नौकरी
पाइनएप्पल पिज्जा बनाने से किया इनकार, रेस्टोरेंट ने छीन ली शेफ की नौकरी
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कराची में लश्कर के आतंकी को सीक्रेट ट्रेनिंग दे रहा पाकिस्तान, समुद्री हमले के लिए कर रहा तैयार
कराची में लश्कर के आतंकी को सीक्रेट ट्रेनिंग दे रहा पाकिस्तान, समुद्री हमले के लिए कर रहा तैयार
राजस्थान
'नफरत फैलानी है तो बांग्लादेश चले जाएं', इरफान अंसारी के बयान पर बोले बालमुकुंद आचार्य
'नफरत फैलानी है तो बांग्लादेश चले जाएं', इरफान अंसारी के बयान पर बोले बालमुकुंद आचार्य
इंडिया
26 नवंबर को दिल्ली में संविधान दिवस पर कांग्रेस मार्च, सोनिया- राहुल समेत विपक्षी नेता होंगे शामिल
26 नवंबर को दिल्ली में संविधान दिवस पर कांग्रेस मार्च, सोनिया- राहुल समेत विपक्षी नेता होंगे शामिल
क्रिकेट
खिलाड़ी को लगी भयंकर चोट, मैदान पर आया स्ट्रेचर; अस्पताल में भर्ती
खिलाड़ी को लगी भयंकर चोट, मैदान पर आया स्ट्रेचर; अस्पताल में भर्ती
बॉलीवुड
दिवाली से पहले 'रामायण' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहले दिन वर्ल्डवाइड 150 करोड़ के पार हुई कमाई
दिवाली से पहले 'रामायण' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहले दिन वर्ल्डवाइड 150 करोड़ के पार हुई कमाई
इंडिया
CJI पर केरल कांग्रेस की पोस्ट पर SC सख्त, 'कुछ भी स्वीकार नहीं, कमजोरी न समझें'
CJI पर केरल कांग्रेस की पोस्ट पर SC सख्त, 'कुछ भी स्वीकार नहीं, कमजोरी न समझें'
इंडिया
'ये राष्ट्र विरोधी बयान है', इरफान अंसारी पर अठावले की कड़ी प्रतिक्रिया; BJP ने राहुल को घेरा
'ये राष्ट्र विरोधी बयान', इरफान अंसारी पर अठावले की कड़ी प्रतिक्रिया; BJP ने राहुल को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ नियुक्ति पत्र तीसरी बार के लिए रोकेंगे', CM योगी ने किया यूपी में सरकार बनाने का दावा
'कुछ नियुक्ति पत्र तीसरी बार के लिए रोकेंगे', CM योगी ने किया यूपी में सरकार बनाने का दावा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget