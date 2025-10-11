सिद्धू मूसेवाला का नाम आज भी लाखों फैंस के दिलों में वैसे ही धड़कता है जैसे उनके गानों की बीट्स. पंजाब की मिट्टी से निकला वो शेर आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत, उनका अंदाज और उनका एटीट्यूड आज भी हर युवा के खून में दौड़ता है. अब उसी विरासत को आगे बढ़ाते दिखे उनके छोटे भाई गरसिमरन सिंह सिद्धू, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. वीडियो में गरसिमरन अपने भाई सिद्धू मूसेवाला के मशहूर गाने पर थार में बैठकर धमाकेदार डांस करते दिखाई दे रहे हैं.

सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई ने किया डांस

वीडियो में देखा जा सकता है कि गरसिमरन सिंह सिद्धू ब्लैक कलर की थार में बैठे हैं. गाड़ी में तेज आवाज में सिद्धू मूसेवाला का पॉपुलर गाना चल रहा है. गरसिमरन कभी कार में बैठे शख्स को देखकर मुस्कुराते हैं को कभी आखों से इशारे करते हैं तो कभी गाने की बीट पर सिर झटकते हैं और कभी कैमरे की तरफ देखकर वही मशहूर मूसेवाला वाला स्टाइल दिखाते हैं. उनके चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस और वही ठसक नजर आती है जो उनके भाई की पहचान थी. मूसेवाला के छोटे भाई को देखकर लोगों को दिवंगत की याद आ गई है. ऐसा लग रहा था मानों खुद सिद्धू मूसेवाला का बचपन ही थार में गानों पर थिरक रहा हो. वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स भी भावुक हो गए हैं और तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

छोटा सिद्धू मूसेवाला अपने भाई के गाने पर ❤️



वाहेगुरु जी परिवार को हर खुशी दे pic.twitter.com/QDlx58F9yS — Gurpreet Garry Walia (@garrywalia_) October 11, 2025

भावुक हो गए यूजर्स

वीडियो को @garrywalia_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...किसी के चले जाने से उम्मीद नहीं खत्म होती, ये वीडियो उसी की मिसाल है. एक और यूजर ने लिखा...इस बच्चे ने सिद्धू मूसे वाला को और 100 साल के लिए अमर कर दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वाह क्या कहने, हूबहू बड़े भाई पर गया है.

