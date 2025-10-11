हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मूसेवाला के गाने पर छोटे भाई गरसिमरन सिद्धू ने उड़ाया गर्दा, यूजर्स बोले हूबहू कॉपी- वीडियो वायरल

Siddhu Moosewala Younger brother dance: उनके चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस और वही ठसक नजर आती है जो उनके भाई की पहचान थी. मूसेवाला के छोटे भाई को देखकर लोगों को दिवंगत की याद आ गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 11 Oct 2025 11:08 PM (IST)
Preferred Sources

सिद्धू मूसेवाला का नाम आज भी लाखों फैंस के दिलों में वैसे ही धड़कता है जैसे उनके गानों की बीट्स. पंजाब की मिट्टी से निकला वो शेर आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत, उनका अंदाज और उनका एटीट्यूड आज भी हर युवा के खून में दौड़ता है. अब उसी विरासत को आगे बढ़ाते दिखे उनके छोटे भाई गरसिमरन सिंह सिद्धू, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. वीडियो में गरसिमरन अपने भाई सिद्धू मूसेवाला के मशहूर गाने पर थार में बैठकर धमाकेदार डांस करते दिखाई दे रहे हैं.

सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई ने किया डांस

वीडियो में देखा जा सकता है कि गरसिमरन सिंह सिद्धू ब्लैक कलर की थार में बैठे हैं. गाड़ी में तेज आवाज में सिद्धू मूसेवाला का पॉपुलर गाना चल रहा है. गरसिमरन कभी कार में बैठे शख्स को देखकर मुस्कुराते हैं को कभी आखों से इशारे करते हैं तो कभी गाने की बीट पर सिर झटकते हैं और कभी कैमरे की तरफ देखकर वही मशहूर मूसेवाला वाला स्टाइल दिखाते हैं. उनके चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस और वही ठसक नजर आती है जो उनके भाई की पहचान थी. मूसेवाला के छोटे भाई को देखकर लोगों को दिवंगत की याद आ गई है. ऐसा लग रहा था मानों खुद सिद्धू मूसेवाला का बचपन ही थार में गानों पर थिरक रहा हो. वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स भी भावुक हो गए हैं और तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Bihar Jobs 2025: बिहार में जूनियर इंजीनियर पद के लिए निकली बंपर भर्ती, 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे आवेदन

भावुक हो गए यूजर्स

वीडियो को @garrywalia_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...किसी के चले जाने से उम्मीद नहीं खत्म होती, ये वीडियो उसी की मिसाल है. एक और यूजर ने लिखा...इस बच्चे ने सिद्धू मूसे वाला को और 100 साल के लिए अमर कर दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वाह क्या कहने, हूबहू बड़े भाई पर गया है.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव ड्यूटी कर रहे पीठासीन अधिकारी को कितना मिलेगा पैसा? इस बार हो जाएगी बल्ले-बल्ले?

Published at : 11 Oct 2025 11:08 PM (IST)
