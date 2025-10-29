Video: मौत से सामना! स्कूटी निकाल रही थी लड़की, गर्दन पर गिरा शटर, जद्दोजहद का वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की बाल-बाल बचती नजर आ रही है. वीडियो किसी दुकान का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की अपनी स्कूटी लेकर दुकान से बाहर निकल रही थी. तभी अचानक दुकान का बड़ा सा शटर ऊपर से गिरने लगता है. यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लड़की कुछ समझ ही नहीं पाई.

हेलमेट ने बचा ली लड़की की जान!

वीडियो में साफ दिखता है कि शटर नीचे आते ही लड़की और उसकी स्कूटी दोनों बीच में फंस जाते हैं. लड़की ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उसे सिर पर चोट नहीं लगी. वह खुद को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन शटर का वजन और स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसके लिए बाहर निकल पाना मुश्किल हो गया.

कुछ सेकंड के भीतर ही लड़की ने हिम्मत दिखाई और अपनी सूझबूझ से झटपट दुकान के अंदर की तरफ भागी. जैसे ही उसने अंदर की ओर कदम बढ़ाया, शटर पूरी तरह से नीचे गिर गया और उसकी स्कूटी वहीं फंस गई. अगर वह कुछ सेकंड और देर करती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा

दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. लड़की को हल्की चोटें आईं लेकिन हेलमेट की वजह से सिर पर कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ. यह वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा, लड़की की सूझबूझ ने उसकी जान बचा ली, तो किसी ने कहा, हेलमेट न होता तो शायद नतीजा कुछ और होता. कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि यह वीडियो सबके लिए एक सबक है कि चाहे दूरी कितनी भी छोटी क्यों न हो, हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए.