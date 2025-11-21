हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: नवजात को सिर पर लिटाकर डांस करती महिला का वीडियो वायरल, लोगों ने मां पर निकाली भड़ास

Video: नवजात को सिर पर लिटाकर डांस करती महिला का वीडियो वायरल, लोगों ने मां पर निकाली भड़ास

Shocking Viral Video: सोशल मीडिया पर चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला अपने छोटे बच्चे को सिर पर लिटाकर रील बनाते हुए डांस करती दिखी. वीडियो देखकर लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 21 Nov 2025 11:17 AM (IST)
Viral Shocking Video: आजकल सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स पाने की होड़ में लोग कब, कहां और कैसी हरकत कर बैठते हैं, यह समझना मुश्किल हो गया है. कई बार लोग इतने ज्यादा वीडियो बनाने में खो जाते हैं कि उन्हें अपने आसपास की परवाह तक नहीं रहती. ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई दंग रह गया, क्योंकि इसमें एक महिला अपने छोटे बच्चे की जान को जोखिम में डालकर रील बनाती नजर आ रही है.

महिला ने मासूम को सिर पर लिटाया

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि महिला अपने छोटे बच्चे को सर के ऊपर रखकर डांस करती नजर आती है. बच्चा उसके सिर पर लेटा हुआ है. बच्चे का सिर्फ पीठ का एक छोटा सा हिस्सा ही किसी तरह संतुलन बनाए हुए है, जबकि उसका सिर एक तरफ खतरनाक तरीके से लटक रहा है और पैर दूसरी तरफ हवा में झूल रहे हैं. इसके बावजूद महिला रील बनाने में इतनी मशगूल है कि उसे बच्चे की स्थिति का जरा भी अंदाजा नहीं है.

 
 
 
 
 
A post shared by Ishu Rajput (@thaniska_lodhi_rajput_________)

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा फैल गया. यूजर्स ने कहा कि वायरल होने की चाहत इंसान को कितना अंधा बना देती है कि वह अपने बच्चे की सुरक्षा तक भूल जाता है. कई लोगों ने यह भी लिखा कि बच्चा जरा सा फिसलता, तो जान पर बन आती.

यूजर्स ने महिला पर निकाली भड़ास

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला डांस स्टेप्स कर रही है, कैमरे की तरफ मुस्कुरा रही है, लेकिन बच्चे बिल्कुल असुरक्षित है. बच्चे का सिर एक तरफ बुरी तरह झुका हुआ है, जो किसी भी पल नीचे गिर सकता था. ऐसे में लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कोई मां अपने बच्चे को इस तरह खतरे में कैसे डाल सकती है.

Published at : 21 Nov 2025 11:17 AM (IST)
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
'मां का दूध पीया है तो... दबदबा वाले की औकात', सपा नेता रमाकांत दुबे का बृजभूषण शरण सिंह को चैलेंज
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
Ashes 1st Test AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
'मां का दूध पीया है तो... दबदबा वाले की औकात', सपा नेता रमाकांत दुबे का बृजभूषण शरण सिंह को चैलेंज
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
Ashes 1st Test AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, अर्चना पूरन सिंह ने शेयर की दिग्गज अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड Video
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
Cortisol Detox: स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल क्यों बढ़ता है? जानें इसे प्राकृतिक रूप से कम करने के तरीके
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
