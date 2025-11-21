Video: नवजात को सिर पर लिटाकर डांस करती महिला का वीडियो वायरल, लोगों ने मां पर निकाली भड़ास

Viral Shocking Video: आजकल सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स पाने की होड़ में लोग कब, कहां और कैसी हरकत कर बैठते हैं, यह समझना मुश्किल हो गया है. कई बार लोग इतने ज्यादा वीडियो बनाने में खो जाते हैं कि उन्हें अपने आसपास की परवाह तक नहीं रहती. ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई दंग रह गया, क्योंकि इसमें एक महिला अपने छोटे बच्चे की जान को जोखिम में डालकर रील बनाती नजर आ रही है.

महिला ने मासूम को सिर पर लिटाया

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि महिला अपने छोटे बच्चे को सर के ऊपर रखकर डांस करती नजर आती है. बच्चा उसके सिर पर लेटा हुआ है. बच्चे का सिर्फ पीठ का एक छोटा सा हिस्सा ही किसी तरह संतुलन बनाए हुए है, जबकि उसका सिर एक तरफ खतरनाक तरीके से लटक रहा है और पैर दूसरी तरफ हवा में झूल रहे हैं. इसके बावजूद महिला रील बनाने में इतनी मशगूल है कि उसे बच्चे की स्थिति का जरा भी अंदाजा नहीं है.

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा फैल गया. यूजर्स ने कहा कि वायरल होने की चाहत इंसान को कितना अंधा बना देती है कि वह अपने बच्चे की सुरक्षा तक भूल जाता है. कई लोगों ने यह भी लिखा कि बच्चा जरा सा फिसलता, तो जान पर बन आती.

यूजर्स ने महिला पर निकाली भड़ास

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला डांस स्टेप्स कर रही है, कैमरे की तरफ मुस्कुरा रही है, लेकिन बच्चे बिल्कुल असुरक्षित है. बच्चे का सिर एक तरफ बुरी तरह झुका हुआ है, जो किसी भी पल नीचे गिर सकता था. ऐसे में लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कोई मां अपने बच्चे को इस तरह खतरे में कैसे डाल सकती है.