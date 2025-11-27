Viral Shocking Video: एक छोटा सा मजाक करने पर इतनी बड़ी सजा मिलेगी ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया. वीडियो एक चलती बस का है, जहां एक छोटा बच्चा मासूमियत में एक यात्री को हल्की-सी लात मार देता है. बस इतना-सा मजाक उस यात्री को इतना नागवार गुजरा कि उसने जिस तरह बच्चे को मारा, वह दृश्य किसी का भी दिल दहला सकता है.

हल्की-सी लात मारने से भड़का शख्स

वायरल वीडियो में एक बस के अंदर का दिल दहला देने वाला दृश्य दिखता है. वीडियो की शुरुआत में एक आदमी सीट पर बैठा दिखाई देता है और उसके ठीक बगल में एक छोटा बच्चा खड़ा रहता है. बच्चा खेलते-खेलते या शायद मस्ती में उस आदमी को हल्की-सी लात मार देता है. यह बात आमतौर पर किसी को भी हंसकर या नजरअंदाज करके निकल जानी चाहिए थी, लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्टा हो गया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बच्चे ने हल्के से पैर मारा, आदमी अचानक गुस्से में आग-बबूला हो गया. बिना कुछ सोचे-समझे उसने बच्चे को पकड़कर बस की फर्श पर जोर से पटका. यह देखकर बस में बैठे लोग भी घबरा गए. बच्चा गिरते ही दर्द से रोने लगा, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका. गुस्से में भरे उस शख्स ने इसी बीच बच्चे के मुंह पर लगातार चार-पांच लात मार दी.

बस में मोजूद लोगों ने बच्चे को बचाया

यह सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि बस में मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए. कुछ सेकंड बाद जब यात्रियों को होश आया तो उन्होंने तुरंत उस शख्स को बच्चे से अलग करने की कोशिश की. कुछ लोग चिल्लाने लगे, कुछ आगे बढ़कर बच्चे को बचाने लगे. गनीमत यह रही कि वहां लोग मौजूद थे जिसने बीच-बचाव कर लिया, नहीं तो जिस तरह से वह शख्स बच्चे पर हमला कर रहा था, नतीजा और भी गंभीर हो सकता था. बच्चा डर के मारे रोता रहा और उसके आसपास की महिलाएं उसे संभालने लगीं.

यह पूरी घटना बस में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कमेंट्स में लोग लगातार बच्चे के लिए सहानुभूति और आरोपी यात्री के लिए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि बस कहां की थी और घटना किस दिन हुई, लेकिन वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग ऐसे बर्ताव पर कड़ी नाराजगी जता रहे हैं.