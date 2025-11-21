Viral Shocking Video: आजकल सोशल मीडिया पर रोज कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो हैरान भी कर देता है और हंसी भी दिला देता है, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने लोगों को हैरानी से ज्यादा दंग कर दिया है. वीडियो में एक शख्स साइकिल चला रहा है, लेकिन जिस तरीके से चला रहा है, उसे देखकर लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे. सड़क पर गाड़ियां भी चल रही हैं, वह शख्स बिना हैंडल पकड़े साइकिल चला रहा है, वह भी सिर पर भारी लकड़ी का सामान रखकर.

बैलेंस देखकर हैरान हुए लोग

वीडियो में साफ नजर आता है कि साइकिल पर बैठा शख्स हैंडल को बिल्कुल नहीं छू रहा, दोनों हाथों से वह सिर के ऊपर रखी लकड़ी की प्लाई को पकड़ रखा है, जबकि वह पैरें से पूरी सटीकता से पैडल चला रहा है. वह बड़े आराम से सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा है. सड़क पर गाड़ियां भी आ-जाकर रही हैं, फिर भी साइकिल सवार का बैलेंस जरा भी नहीं बिगड़ता. उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह किसी ओलंपिक इवेंट में हिस्सा ले रहा हो, क्योंकि उसका बैलेंस और कॉन्फिडेंस देखने लायक है.

भाई साहब का बैलेंस देखो! बिना हैंडल पकड़े साइकिल, सर पर पूरा सामान और सड़क पर फुल कॉन्फिडेंस , ऐसा टैलेंट तो ओलंपिक में होना चाहिए, pic.twitter.com/JKfxbiD12J — TANVEER (@mdtanveer87) November 20, 2025

यूजर्स ने बताया बैलेंस का बाप

इस दौरान एक बाइक सवार ने उसे देखा और उसका वीडियो बना लिया. कुछ ही समय में यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. वीडियो पर जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि कोई उसे बैलेंस का बाप बता रहा है तो कोई लिख रहा है कि ऐसा टैलेंट तो ओलंपिक में होना चाहिए. कई लोगों ने हंसी में यह भी कहा कि इस भाई साहब के बैलेंस पर तो दुनिया खड़ी है.

लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर है कि दोनों हाथ ऊपर होने के बावजूद शख्स का संतुलन एक सेकंड के लिए भी नहीं डगमगाया. सड़क पर इतने वाहन होने के बावजूद वह बिना डरे आगे बढ़ता रहा.