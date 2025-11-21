Viral Shocking Video: कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिन्हें पहली नजर में देखकर तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि इसके पीछे कितनी बड़ी लापरवाही छिपी है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक व्यक्ति और उसकी छोटी बेटी का है, जो बाइक पर बैठे हुए मुस्कुराते हुए बातें करते दिख रहे हैं. पहली नजर में यह दृश्य बेहद प्यारा और दिल छूने वाला लगता है, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखने पर लोग हैरान रह गए.

पिता की ओर मुंह करके बाइक की टंकी पर बैठी दिखी बच्ची

वीडियो में दिखता है कि व्यक्ति अपनी बेटी को बाइक से स्कूल छोड़ने जा रहा है. बेटी व्यक्ति की ओर मुंह करके बाइक की टंकी पर बैठी है. दोनों बातचीत करते हुए जा रहे हैं और माहौल काफी सामान्य दिखाई देता है. पीछे से आ रही कार का डैशकैम यह पूरा दृश्य रिकॉर्ड कर लेता है. यहीं से लोगों की चिंता बढ़ी क्योंकि व्यक्ति का ध्यान बार-बार बेटी की ओर जा रहा था.

Father and daughter ride,

This may look good at first glance



But he is risking his and her life as he is getting distracted while riding



Or i am reading this wrong? what do you think?

Such riding should not become trend or normalized.. pic.twitter.com/J1USmvba8t — Woke Eminent (@WokePandemic) November 20, 2025

वह उसे देख रहा था, उससे बात कर रहा था और बाइक चला भी रहा था. दूसरी तरफ, बाइक लगातार सड़क पर आगे बढ़ रही है. वीडियो एक कार में बैठे व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया, जो उनके ठीक पीछे चल रहा था.

वीडियो देखकर यूजर्स ने चिंता जताई

यह दृश्य देखने में भले ही एक प्यारा पिता-बच्चों के साथ का पल लगे, लेकिन उसमें छिपा खतरा साफ नजर आता है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस तरह की स्टाइल को खतरनाक ट्रेंड बताते हुए चिंता जताई है. कई लोगों ने कमेंट कर लिखा कि पहली नजर में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यह बच्ची और व्यक्ति दोनों की जान जोखिम में डालने जैसा है. कुछ ने कहा कि बच्चों को बाइक की टंकी पर बैठाना बिल्कुल गलत है, खासकर तब जब सवार का ध्यान भी लगातार बंट रहा हो. कई लोगों ने यह भी लिखा कि सड़क पर जरा सी गलती भी बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है.