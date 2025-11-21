Video: छोटी हाइट वाली लड़की ने जुगाड़ कर चलाई ऊंची बाइक, लोग बोले- जीनियस है

Viral Shocking Video: अक्सर सोशल मीडिया पर लड़कियों की ड्राइविंग को लेकर मजाक बनाया जाता है, मीम्स बनते हैं और लोग ताने भी कसते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने हर किसी की सोच बदल दी है. इस वीडियो को देखकर कोई भी यही कहेगा कि क्या जीनियस लड़की है. शुरुआत में वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे यह भी एक आम बाइक राइडिंग वीडियो है, लेकिन जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, लड़की का तरीका और बाइक की खास तकनीक देखकर हर कोई हैरान हो जाता है.

लड़की को भारी-भरकम बाइक चलाते देख हैरान हुए लोग

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की भारी-भरकम, हाई-पावर बाइक को बेहद कमाल तरीके से चला रही है. इतना ही नहीं, उसके बाइक में एक ऐसा सिस्टम लगा है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. बाइक के पीछे वाले टायर के पास दो छोटे-छोटे पहिए लगे हैं, जो सपोर्ट देने के लिए बनाए गए हैं. जैसे प्लेन जमीन पर उतरता है तो उसके पहिए नीचे आ जाते हैं, ठीक वैसे ही यहां बाइक में भी वही तकनीक दिखाई देती है.

जैसे ही लड़की बाइक को चलाती है, छोटे पहिए ऊपर रहते हैं और बाइक नॉर्मल तरीके से चलती है, लेकिन जैसे ही वह ब्रेक लगाती है या रेड लाइट पर रुकती है तो पीछे वाले पहियों के पास लगे ये छोटे सपोर्ट पहिए अपने आप नीचे आ जाते हैं और जमीन को छूते हैं, जिससे बाइक का बैलेंस पूरी तरह बना रहता है. फिर जैसे ही लड़की बाइक को दोबारा स्टार्ट करती है और आगे बढ़ती है, ये सपोर्ट पहिए फिर से ऊपर उठ जाते हैं.

राइडिंग में स्मार्टनेस - यूजर्स ने किया कमेंट

लड़की इतनी आसानी और कॉन्फिडेंस के साथ इतनी भारी बाइक चला रही है कि देखकर लगता है जैसे वह सालों से प्रोफेशनल राइडर हो. अभी यह पता नहीं चल पाया है कि यह वीडियो किस शहर का है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि इसे कहते हैं राइडिंग में स्मार्टनेस.