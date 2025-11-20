Video: पेट पर आटा मल बना दी रोटी! क्या है वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई?

Viral Shocking Video: आजकल लोगों को बाहर खाना कितना पसंद होता है, ये बात कौन नहीं जानता. ज्यादातर लड़कियां दोस्तों के साथ कैफे, रेस्टोरेंट और होटल में नए-नए डिश ट्राय करना और फोटो खिचवाना पसंद करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो देखकर शायद हर कोई दो बार सोचेगा कि बाहर का खाना खाएं या नहीं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स आटे की लोई अपने पेट पर मलकर रोटी बना रहा है.

रील देखकर लड़की का बदला एक्सप्रेशन

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की रेस्टोरेंट में अकेली बैठकर खाना खा रही है. प्लेट में रोटी रखी है और जैसे आजकल हर कोई करता है, वह भी खाना खाते-खाते अपने फोन पर रील्स देख रही थी. सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी उसके फोन पर एक रील आती है जिसमें एक आदमी पेट पर आटा मलकर रोटी बेलता हुआ दिख रहा है. यह देखकर लड़की का एक्सप्रेशन एकदम बदल जाता है. वह सीधे अपनी प्लेट की तरफ देखती है, एक सेकंड रुकती है और ऐसा चेहरा बनाती है जैसे उल्टी आ जाएगी. फिर वह अचानक से उठती है और वहां से चली जाती है. यह पूरा वीडियो इतना फनी है कि लोग बार-बार देखकर हंस रहे हैं.

ये वीडियो असली है या एआई जनरेटेड?

आपको बता दें कि वायरल हो रहा वीडियो असली नहीं है, बल्कि एआई जनरेटेड है. मतलब इसमें दिखाया गया पेट पर रोटी मलने वाला सीन पूरी तरह एआई से बनाया गया है. असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ. कई बार एआई वीडियो इतने रियल दिखने लगते हैं कि सच और झूठ का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है.

सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो देखने के बाद तुरंत उसे शेयर न करें. पहले जांच लें कि वीडियो असली है या नकली. कई बार एआई जनरेटेड कंटेंट मजे के लिए बनाया जाता है, लेकिन लोग उसे सच मानकर गलत मैसेज फैलाने लगते हैं.