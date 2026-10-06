ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमेट्रो में गूंजी शम्मी नारंग की आवाज, पोता बोला- ये तो दादू हैं

मेट्रो में गूंजी शम्मी नारंग की आवाज, पोता बोला- ये तो दादू हैं

शम्मी नारंग ने अपने पोते रुशान की पहली मेट्रो यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में वह परिवार के साथ मेट्रो में सफर करते नजर आ रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Oct 2026 09:07 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लाखों लोगों ने शायद कभी न कभी एक आवाज जरूर सुनी होगी. स्टेशन आने की जानकारी हो या ट्रेन के दरवाजे बंद होने की सूचना, इस आवाज से यात्री इतने परिचित हैं कि कई बार ध्यान भी नहीं जाता कि इसे आवाज कौन देता है. लेकिन हाल ही में यही आवाज एक छोटे बच्चे के लिए हैरानी का कारण बन गई. दरअसल, मेट्रो की जानी-पहचानी आवाज वाले शम्मी नारंग अपने पोते रुशान को पहली बार मेट्रो की सवारी कराने पहुंचे. जैसे ही ट्रेन के अंदर उनके दादू की आवाज गूंजी, बच्चा उसे सुनकर हैरान रह गया. घर में रोज सुनाई देने वाली आवाज जब अचानक मेट्रो के अंदर सुनाई दी तो यह पल पूरे परिवार के लिए बेहद खास बन गया.

घर में सुनता था दादू की आवाज, मेट्रो में सुनकर हुआ हैरान

शम्मी नारंग ने अपने पोते रुशान की पहली मेट्रो यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में वह परिवार के साथ मेट्रो में सफर करते नजर आ रहे हैं. सफर के दौरान जैसे ही मेट्रो में घोषणा हुई, रुशान ने अपने दादू की जानी-पहचानी आवाज सुनी.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
कुत्ते को पंखा झलते बुजुर्ग का वीडियो वायरल, इमोशनल हुई इंटरनेट की दुनिया
कुत्ते को पंखा झलते बुजुर्ग का वीडियो वायरल, इमोशनल हुई इंटरनेट की दुनिया
ट्रेंडिंग
लोडर से नई स्कूटी उतार रहा था शख्स, फिसली और हो गया पोपट
लोडर से नई स्कूटी उतार रहा था शख्स, फिसली और हो गया पोपट
ट्रेंडिंग
टिर्री का 'बाहुबली' अवतार! बंद पड़े भारी-भरकम ट्रक को खींचा
टिर्री का 'बाहुबली' अवतार! बंद पड़े भारी-भरकम ट्रक को खींचा
ट्रेंडिंग
Video: मौत को मात! दूसरी मंजिल से गिरे बच्चे के लिए मसीहा बना शख्स
Video: मौत को मात! दूसरी मंजिल से गिरे बच्चे के लिए मसीहा बना शख्स

बच्चे के लिए यह अनुभव बिल्कुल अलग था. वह आवाज जिसे वह अब तक घर में सुनता आया था, वही आवाज अचानक मेट्रो के अंदर से आ रही थी. यही वजह थी कि रुशान के चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता दोनों नजर आईं. परिवार के लिए भी यह पल किसी यादगार लम्हे से कम नहीं था.

मेट्रो की आवाज से जुड़ी है शम्मी नारंग की पहचान

शम्मी नारंग की आवाज मेट्रो यात्रियों के लिए कोई नई आवाज नहीं है. दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई मेट्रो सिस्टम में उनकी आवाज सुनाई देती है. सालों से सफर करने वाले लोगों के लिए यह आवाज मेट्रो यात्रा का ही एक हिस्सा बन चुकी है.

खास बात यह है कि इतने सालों तक यात्रियों को अपनी आवाज से सफर का हिस्सा बनाने वाले शम्मी नारंग अब उसी आवाज को अपनी अगली पीढ़ी के साथ एक अलग अंदाज में देख रहे हैं. उनके पोते ने पहली बार मेट्रो में अपने दादू की आवाज सुनी और यही छोटी सी बात इस सफर को खास बना गई.

'मेरी आवाज पीढ़ी दर पीढ़ी सफर करेगी'

वीडियो शेयर करते हुए शम्मी नारंग ने एक भावुक बात भी लिखी. उन्होंने कहा कि वह हमेशा इन मेट्रो ट्रेनों में सफर नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें इस बात पर गर्व है कि उनकी आवाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करती रहेगी.

उन्होंने अपने पोते रुशान का जिक्र करते हुए लिखा कि आज उसने पहली बार मेट्रो में सफर किया. वहां अपने दादू की आवाज सुनकर वह हैरान भी था और उलझन में भी. क्योंकि आवाज तो वही थी जिसे वह पहचानता था, लेकिन उसे सुनने की जगह बिल्कुल नई थी.

यह भी पढ़ें: कचरा छोटा, सीख बड़ी... दादर स्टेशन पर यात्रियों ने बैग में रखा कूड़ा

सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- कुछ आवाजें कभी नहीं मिटतीं

शम्मी नारंग की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस खूबसूरत पल से जुड़ गए. लोगों ने दादा और पोते के इस रिश्ते को बेहद प्यारा बताया. एक यूजर ने इसे जिंदगी का खूबसूरत 'फुल-सर्कल मोमेंट' बताया.

वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि शम्मी नारंग की आवाज सच में पीढ़ियों से जुड़ी हुई है. किसी ने इसे शब्दों से परे बेहद प्यारा पल बताया तो एक यूजर ने लिखा कि कुछ आवाजें कभी सच में खत्म नहीं होतीं.

यह भी पढ़ें: बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 06 Oct 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
कुत्ते को पंखा झलते बुजुर्ग का वीडियो वायरल, इमोशनल हुई इंटरनेट की दुनिया
कुत्ते को पंखा झलते बुजुर्ग का वीडियो वायरल, इमोशनल हुई इंटरनेट की दुनिया
ट्रेंडिंग
लोडर से नई स्कूटी उतार रहा था शख्स, फिसली और हो गया पोपट
लोडर से नई स्कूटी उतार रहा था शख्स, फिसली और हो गया पोपट
ट्रेंडिंग
टिर्री का 'बाहुबली' अवतार! बंद पड़े भारी-भरकम ट्रक को खींचा
टिर्री का 'बाहुबली' अवतार! बंद पड़े भारी-भरकम ट्रक को खींचा
ट्रेंडिंग
Video: मौत को मात! दूसरी मंजिल से गिरे बच्चे के लिए मसीहा बना शख्स
Video: मौत को मात! दूसरी मंजिल से गिरे बच्चे के लिए मसीहा बना शख्स
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन से पहले किया बड़ा ऐलान, सौरव दास बोले- 'Gen Z...'
CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन से पहले किया बड़ा ऐलान, सौरव दास बोले- 'Gen Z...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव: कौन होगा सपा का तीसरा उम्मीदवार? अखिलेश आज करेंगे ऐलान
राज्यसभा चुनाव: कौन होगा सपा का तीसरा उम्मीदवार? अखिलेश आज करेंगे ऐलान
इंडिया
अभिजीत दीपके फिर गुस्से में आए, दिल्ली पुलिस से कहा- 'पहले अपनी...'
अभिजीत दीपके फिर गुस्से में आए, दिल्ली पुलिस से कहा- 'पहले अपनी...'
टेलीविजन
'रामायण' को कैसे मिला था 'रावण'? पहले 'केवट' बनने वाले थे अरविंद त्रिवेदी, फिर ऐसे पलटी किस्मत
'रामायण' को कैसे मिला था 'रावण'? पहले 'केवट' बनने वाले थे अरविंद त्रिवेदी
क्रिकेट
IND vs WI: बल्लेबाज या गेंदबाज? कौन करेगा लखनऊ की पिच पर राज, आंकड़े हैरान करने वाले
बल्लेबाज या गेंदबाज? कौन करेगा लखनऊ की पिच पर राज, आंकड़े हैरान करने वाले
बिहार
बिहार MLC चुनाव: महागठबंधन में महाफूट! 7 सीटों पर RJD-कांग्रेस समेत तीन सहयोगी आमने-सामने
बिहार MLC चुनाव: महागठबंधन में महाफूट! 7 सीटों पर RJD-कांग्रेस समेत तीन सहयोगी आमने-सामने
विश्व
नाइजीरिया में क्रैश हुआ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 32 लोगों की मौत
नाइजीरिया में क्रैश हुआ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 32 लोगों की मौत
ट्रेंडिंग
लोडर से नई स्कूटी उतार रहा था शख्स, फिसली और हो गया पोपट
लोडर से नई स्कूटी उतार रहा था शख्स, फिसली और हो गया पोपट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget