पुष्कर मेले में आया 15 करोड़ का घोड़ा! देखने के लिए उमड़ी भीड़- वीडियो वायरल

राजस्थान के मशहूर पुष्कर मेले में हर साल देशभर से अनोखे नज़ारे देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जो आकर्षण का केंद्र बना है, उसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. दरअसल, इस बार मेले में एक ऐसा घोड़ा पहुंचा है जिसकी कीमत सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं. बताया जा रहा है कि यह घोड़ा 15 करोड़ रुपये का है और इसे चंडीगढ़ से एक शख्स खास तौर पर लेकर आया है. घोड़े का नाम है ‘शाहबाज’, और इसका काला चमकदार रंग, रॉयल चाल और शाही अदाएं इसे बाकी सभी घोड़ों से बिल्कुल अलग बनाती हैं.

पुष्कर मेले में आया 15 करोड़ का घोड़ा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुष्कर मेले में भीड़ का सैलाब उमड़ा हुआ है और इसी बीच एक काला, लंबा और बेहद आकर्षक घोड़ा अपने मालिक के साथ एंट्री लेता है. इस घोड़े का नाम शाहबाज बताया जा रहा है, जिसे चंडीगढ़ के रहने वाले एक घोड़ा-प्रेमी गैरी गिल मेले में लेकर आए हैं. वीडियो में घोड़े की चमक अलग ही दिखाई दे रही है. कोई उसे मोबाइल में कैद कर रहा है तो कोई दूर से देखकर बस तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा. सोशल मीडिया पर शाहबाज का वीडियो आग की तरह फैल चुका है. लोग इसे "भारत का सबसे हैंडसम घोड़ा" और "घोड़ों का राजा" कहकर पुकार रहे हैं. पुष्कर मेले के रंग और इस घोड़े की शान ने मिलकर ऐसा नजारा बनाया है कि देखने वाले बस वाह कह उठे हैं.

ढाई साल उम्र, जीत चुका कई रेस!

इस घोड़े की आयु ढाई साल है और ये कई रेस वाले कॉम्पिटिशन जीत चुका है. इसके मालिक ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि इस घोड़े को फिलहाल बेचने का ज्यादा विचार नहीं है लेकिन हमने इसकी कीमत 15 करोड़ रखी है और 9 करोड़ हमें ऑफर भी हो चुके हैं. लेकिन फिलहाल कोई विचार नहीं है. आगे मालिक ने कहा कि पंजाब में इस घोड़े ने कई प्रतियोगिताएं जीती हैं. हालांकि बहुत कम इसने प्रतियोगिता में हिस्सी लिया है लेकिन जहां भी गया है जीतकर ही आया है.

यूजर्स बोले, 15 करोड़ का क्या है इसमें?

वीडियो को सोशल मीडिया पर कई सारे प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई 15 करोड़ में दो चमचमाती लग्जरी कारें ले आऊंगा. एक और यूजर ने लिखा...15 करोड़ का है क्या इसमें. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....अगर खरीदते ही मर गया तो 15 करोड़ तो बर्बाद हो जाएंगे ना.

