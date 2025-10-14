शादाब जकाती एक ऐसा नाम जिसने मेरठ की गलियों से निकल कर दुबई तक का सफर केवल एक जुमले के बल पर पूरा किया..."10 रुपये वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी?" जी हां, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया सेंसेशन शादाब जकाती की जिनके ट्रेंड का लोहा पूरी दुनिया मान रही है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर क्रिकेटर तक उनके कंटेंट पर रील बना रहे हैं. अब उन्होंने एक और वीडियो इंटरनेट पर शेयर किया है जिसे देखकर उनके फैंस भी काफी खुश हैं. जी हां, शादाब ने नई कार खरीदी है और वीडियो में वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं.

शादाब जकाती ने खरीदी SCORPIO-N

दरअसल, सोशल मीडिया पक एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सोशल मीडिया के सबसे वायरल चेहरे शादाब जकाती अपने परिवार के साथ महिंद्रा के शोरूम पहुंचे हैं और नई गाड़ी की डिलीवरी लेते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान उनके साथ उनका पूरा परिवार है और वो सेल्समैन से कार की चाबी लेते दिखाई दे रहे हैं. शादाब जकाती जिस कार की डिलीवरी ले रहे हैं वो महिंद्रा की Scopio-N कार है जो करीब करीब 20 लाख से ज्यादा की आती है. अब इस कार की खरीद को लेकर यूजर्स शादाब जकाती से मजेदार सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Shadab Hasan (@shadabjakati1)

यह भी पढ़ें: मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, इसका दाम कैसे पूछा था जी?

दरअसल, कार का वीडियो जैसे ही शादाब ने इंटरनेट पर डाला वैसे ही लोगों ने उनके मजे लेने शुरु कर दिए. किसी ने पूछा...भाई इसका दाम कैसे पूछा था? तो किसी ने कहा....पढ़ाई लिखाई छोड़ो, मैं तो चला बिस्कुट की कीमत पूछने. कई यूजर्स ने शादाब को कार के बजाए मकान खरीदने तक की सलाह दे डाला. एक यूजर ने लिखा...भाई कार से ज्यादा जरूरी था एक अच्छे मोहल्ले में मकान खरीदना, वो खरीदा या नहीं? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई इस कार का दाम कैसे पूछा था? इस पर अन्य यूजर्स ने रिप्लाई करते हुए कहा...." 20 लाख रुपये वाली Scorpi-N कितने की है जी? कुल मिलाकर शाबाद ने कार क्या खरीदी, इंटरनेट यूजर्स की मजेदार प्रतिक्रियाओं से भर गया.

यह भी पढ़ें: कैमरा ना होता तो यकीन मुश्किल था! रेलवे फाटक पर बकरे की तरह कटा शख्स- डरा देगा वीडियो