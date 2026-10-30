दिल्ली-NCR में बारिश से गिरा पारा, AQI में सुधार, आज के लिए भी अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में रातभर हुई बारिश ने पारा एकदम से गिरा दिया है और ठंड भी बढ़ गई है. मौसम में इस बदलाव के कारण दिल्ली की हवा साफ हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI), जो बुधवार और गुरुवार को 200 से ऊपर ('खराब' श्रेणी) था. शुक्रवार सुबह 4 बजे तक गिरकर 133 हो गया, जोकि 'मध्यम' श्रेणी' में आता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज शुक्रवार, 30 अक्टूबर के लिए भी दिल्ली-NCR में 'येलो अलर्ट' जारी किया है. चक्रवाती तूफान 'अर्नब' और पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है.

हालांकि, नंवबर की शुरूआत के साथ ही मौसम साफ होने की संभावना है. गुरुवार (29 अक्तूबर) को दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री की वृद्धि के साथ 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, 6.4 डिग्री की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जोकि औसत से 5.6 डिग्री अधिक है. शहर के पालम में सबसे कम अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री दर्ज किया गया है.

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आज भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार

दिल्ली-NCR में आज आसमान में आमतौर पर बादल छाये रहेंगे. सुबह से लेकर दोपहर तक कई इलाकों में हल्की से हल्की स्तर की बारिश, जबकि कुछ इलाकों में मध्यम स्तर की बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है. IMD के अनुसार, 31 अक्टूबर तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. 1 और 2 नवंबर तक आसमान साफहोने और मौसम के स्थिर होने की संभावना जताई गई है. दिन के दौरान 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, और उसके बाद इसमें 2-3 डिग्री की वृद्धि होगी.

पिछले 24 घंटों में 4-6 डिग्री गिरा पारा

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री की गिरावट आई है, जबकि न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17-19 डिग्री और अधिकतम तापमान 24-25 डिग्री के बीच दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-25 किमी प्रति घंटा तक रही. विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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