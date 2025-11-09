हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'सत्य की खोज में निकला हूं' चोरी की नियत से घूम रहे चोर का पुलिस को जवाब- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

जब पुलिस ने उसे रोका और पूछा कि इतनी रात को कहां जा रहे हो, तो उसका जवाब सुनकर पुलिसवाले कुछ पल के लिए चुप रह गए और सोशल मीडिया हैरान. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 09 Nov 2025 02:19 PM (IST)
कभी-कभी हकीकत भी इतनी अजीब होती है कि सुनने वाले भी सोच में पड़ जाते हैं. ऐसा ही एक वाकया हुआ है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में, जहां रात के सन्नाटे में पुलिस टीम रूटीन गश्त पर थी. सड़कें सूनी थीं, हवाओं में ठंडक थी और चौराहे पर हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी. तभी पुलिस की नजर एक ऐसे युवक पर पड़ी जिसने न सिर्फ अपनी हरकतों से बल्कि अपने जवाब से भी पुलिसवालों को उलझन में डाल दिया. हाथ में एक झोला लिए वो युवक ठाडीभर चौराहे के आसपास कुछ तलाशते हुए घूम रहा था. जब पुलिस ने उसे रोका और पूछा कि इतनी रात को कहां जा रहे हो, तो उसका जवाब सुनकर पुलिसवाले कुछ पल के लिए चुप रह गए और सोशल मीडिया हैरान. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है.

रोकने पर बोला चोर, सत्य की खोज में निकला हूं

दरअसल, जब पुलिस ने उस शख्स से नाम पता और बाहर टहलने का कारण पूछा तो उसने कहा “साहब, मैं सत्य की खोज में निकला हूं.” अब आप सोचिए, आधी रात को अंधेरी सड़क पर ‘सत्य की खोज’ में निकला कोई शख्स अगर मिल जाए, तो पुलिस क्या सोचेगी! लेकिन जब सच्चाई सामने आई, तो हर कोई दंग रह गया. पूरा मामला कुशीनगर जिले के विशुनपुरा थाना क्षेत्र के ठाडीभर चौराहे का है. बताया जा रहा है कि पुलिस टीम रात में इलाके में गश्त पर थी. इसी दौरान करीब आधी रात के समय पुलिस की नजर एक संदिग्ध युवक पर पड़ी जो झोला लेकर सड़क किनारे इधर-उधर देखता हुआ कुछ तलाश रहा था. उसके हावभाव देखकर पुलिस को शक हुआ और तुरंत टीम ने उसे रोक लिया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

फिर ऐसे खुली पोल

जब पुलिस ने पूछा कि इतनी रात में इस सुनसान इलाके में क्या कर रहे हो, तो युवक ने बिना झिझके जवाब दिया ..“साहब, मैं सत्य की खोज में निकला हूं.” यह जवाब सुनकर पुलिसकर्मी एक पल को चौंक गए और मुस्कुरा भी दिए. लेकिन जब उन्होंने उससे थोड़ी सख्ती से पूछताछ की, तो मामला धीरे-धीरे खुलने लगा. शख्स खुद ही बोल पड़ा कि मैं चोरी की नियत से निकला था.

यूजर्स ने लिए मजे

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई सत्य की नहीं चोरी करने की खोज में निकला था. एक और यूजर ने लिखा...लोगों की तिजोरियों में सत्य रखा होगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पैसा ही सत्य है.

Published at : 09 Nov 2025 02:19 PM (IST)
