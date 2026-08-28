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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबच्चों का मुंह देखने को तरस गया...सीमा को याद कर भावुक हुए सचिन- वीडियो वायरल

बच्चों का मुंह देखने को तरस गया...सीमा को याद कर भावुक हुए सचिन- वीडियो वायरल

वायरल हो रहे वीडियो में सचिन मीणा काफी थका हुआ लेकिन अपनों से मिलने की खुशी और उनके लिए तड़प के साथ नजर आ रहा है. वीडियो को देखकर यूजर्स भी भावुक हो गए हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Aug 2026 01:34 PM (IST)
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पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा की लव स्टोरी एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है. हाल ही में सचिन मीणा का एक बेहद इमोशनल और भावुक कर देने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सचिन अपनी पत्नी सीमा हैदर और अपने बच्चों से दूर रहने का दर्द बयां करते हुए नजर आ रहा है. लगातार काम की व्यस्तता और परिवार से दूरी के कारण सचिन खुद पर काबू नहीं रख सका और कैमरे के सामने ही उसके आंसू छलक पड़े.

3 दिनों की कड़ी मशक्कत और बच्चों से दूरी का दर्द

वायरल हो रहे वीडियो में सचिन मीणा काफी थका हुआ लेकिन अपनों से मिलने की खुशी और उनके लिए तड़प के साथ नजर आ रहा है. सचिन बताता है कि वह पिछले 3 दिनों से लगातार अपने काम में व्यस्त था और बिना रुके बाइक पर सफर कर रहा था. इन 3 दिनों के दौरान वह एक बार भी अपने बच्चों और सीमा से नहीं मिल सका. उसने बताया कि लगातार बाइक चलाते हुए और काम करते हुए भी उसका ध्यान बार-बार सिर्फ अपने बच्चों और परिवार की ओर ही जा रहा था.

'घर आ गया हूं, सीमा और बच्चों के लिए खाना लेकर...'

अपनी भावनाओं को बयां करते हुए सचिन ने कहा कि पूरे 3 दिन बाद अब वह फाइनली अपने घर वापस आया है. वह अपने हाथ में सीमा और बच्चों के लिए खाना लेकर लौटता दिखाई दे रहा है. सचिन वीडियो में कहता है कि काम के सिलसिले में भले ही उसे बाहर रहना पड़ा, लेकिन हर पल उसे अपने बच्चों की याद सताती रही. बच्चों की शक्ल न देख पाने का मलाल उसकी बातों में साफ झलका, जिसके चलते वह रास्ते भर कई बार भावुक हुआ और रोया.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सचिन का यह भावुक अंदाज

सचिन मीणा का यह नया रूप देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी काफी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो के सामने आने के बाद कुछ लोग जहां सचिन को एक जिम्मेदार और अपने परिवार का ख्याल रखने वाला पति और पिता बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे देखकर उसकी भावनाओं से जुड़ रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तेजी से देखा जा रहा है और लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 01:34 PM (IST)
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