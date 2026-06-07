डांस करते-करते रोबोट ने बच्चे के पेट में जड़ी किक, दर्द से तड़प उठा मासूम- Video वायरल

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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: डांस करते-करते रोबोट ने बच्चे के पेट में जड़ दी जोरदार किक, दर्द से तड़प उठा मासूम- रोंगटे खड़े कर देगा Video

Video: डांस करते-करते रोबोट ने बच्चे के पेट में जड़ दी जोरदार किक, दर्द से तड़प उठा मासूम- रोंगटे खड़े कर देगा Video

वीडियो के दूसरे हिस्से में देखा जा सकता है कि झटका लगने के बाद बच्चा बुरी तरह दर्द से कराह रहा है और सीधा खड़ा होने की स्थिति में भी नहीं है. पास खड़े लोग तुरंत बच्चे को संभालते हैं.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 07 Jun 2026 09:09 AM (IST)
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भविष्य में रोबोट इंसानों के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसकी एक खौफनाक बानगी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने को मिली है. एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान डांस परफॉर्मेंस दे रहे एक आधुनिक रोबोट ने अचानक पास खड़े एक छोटे बच्चे पर हमला कर दिया. रोबोट ने इतनी जोरदार किक बच्चे के पेट में मारी कि बच्चा दर्द से तड़प उठा और तुरंत उठ भी नहीं पाया. इस पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं कि क्या वाकई रोबोट्स अब इंसानों के लिए खतरा बनने लगे हैं.

डांस करते-करते अचानक 'काबू' से बाहर हुआ रोबोट

वायरल हो रहे इस हैरान करने वाले वीडियो में एक रंग-बिरंगे ट्रैक पर नीले बालों वाला एक एडवांस्ड रोबोट डांस स्टेप्स दिखा रहा है. उसके चारों तरफ बच्चों और बड़ों की भारी भीड़ तमाशा देख रही है और लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं. तभी रोबोट पीछे की तरफ घूमकर एक पैर हवा में उठाता है और ब्रेकडांस स्टाइल में सीधे पास खड़े गुलाबी टी-शर्ट वाले बच्चे के पेट पर जोरदार किक मार देता है. लात इतनी जोरदार थी कि बच्चा तुरंत दर्द से दोहरा हो जाता है और पेट पकड़कर नीचे झुक जाता है.

दर्द से बेहाल हुआ बच्चा, रोबोट की 'क्रूरता' देख लोग हैरान

वीडियो के दूसरे हिस्से में देखा जा सकता है कि झटका लगने के बाद बच्चा बुरी तरह दर्द से कराह रहा है और सीधा खड़ा होने की स्थिति में भी नहीं है. पास खड़े लोग तुरंत बच्चे को संभालते हैं, जबकि रोबोट बिना रुके अपनी धुन में आगे का डांस स्टेप करने में बिजी रहता है, जैसे उसे कुछ पता ही न चला हो. यह घटना किसी मॉल या टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन की लग रही है, जहां लोगों के मनोरंजन के लिए इस रोबोटिक शो को रखा गया था, लेकिन रोबोट की एक तकनीकी खराबी या गलत कैलकुलेशन ने इसे एक भयानक हादसे में बदल दिया.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस: क्या रोबोट पर भरोसा करना सही है?

इस वीडियो के सामने आने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स की सुरक्षा को लेकर इंटरनेट पर एक नई बहस शुरू हो गई है. यूजर्स इस पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने डर जताते हुए लिखा, "यह तो हॉलीवुड की 'टर्मिनेटर' फिल्म जैसा लग रहा है. अगर इन मशीनों में जरा सी भी गड़बड़ी हुई, तो ये इंसानों की जान ले सकती हैं." दूसरे यूजर ने गुस्से में लिखा, "ऐसे खतरनाक रोबोट्स को बच्चों के इतने करीब आने की इजाजत किसने दी? इसके सेंसर पूरी तरह से फेल थे, आयोजकों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 09:09 AM (IST)
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