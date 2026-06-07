डांस करते-करते रोबोट ने बच्चे के पेट में जड़ी किक, दर्द से तड़प उठा मासूम- Video वायरल

भविष्य में रोबोट इंसानों के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसकी एक खौफनाक बानगी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने को मिली है. एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान डांस परफॉर्मेंस दे रहे एक आधुनिक रोबोट ने अचानक पास खड़े एक छोटे बच्चे पर हमला कर दिया. रोबोट ने इतनी जोरदार किक बच्चे के पेट में मारी कि बच्चा दर्द से तड़प उठा और तुरंत उठ भी नहीं पाया. इस पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं कि क्या वाकई रोबोट्स अब इंसानों के लिए खतरा बनने लगे हैं.

डांस करते-करते अचानक 'काबू' से बाहर हुआ रोबोट

वायरल हो रहे इस हैरान करने वाले वीडियो में एक रंग-बिरंगे ट्रैक पर नीले बालों वाला एक एडवांस्ड रोबोट डांस स्टेप्स दिखा रहा है. उसके चारों तरफ बच्चों और बड़ों की भारी भीड़ तमाशा देख रही है और लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं. तभी रोबोट पीछे की तरफ घूमकर एक पैर हवा में उठाता है और ब्रेकडांस स्टाइल में सीधे पास खड़े गुलाबी टी-शर्ट वाले बच्चे के पेट पर जोरदार किक मार देता है. लात इतनी जोरदार थी कि बच्चा तुरंत दर्द से दोहरा हो जाता है और पेट पकड़कर नीचे झुक जाता है.

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روبوت يقوم بالهجوم على طفل برفسه على بطنه، الطفل يبدو انه تألم بشكل كبير ولم يستطع النهوض بعد الضربة 😰! pic.twitter.com/YZIZx5mIBD — WHR (@whrumor) June 5, 2026

दर्द से बेहाल हुआ बच्चा, रोबोट की 'क्रूरता' देख लोग हैरान

वीडियो के दूसरे हिस्से में देखा जा सकता है कि झटका लगने के बाद बच्चा बुरी तरह दर्द से कराह रहा है और सीधा खड़ा होने की स्थिति में भी नहीं है. पास खड़े लोग तुरंत बच्चे को संभालते हैं, जबकि रोबोट बिना रुके अपनी धुन में आगे का डांस स्टेप करने में बिजी रहता है, जैसे उसे कुछ पता ही न चला हो. यह घटना किसी मॉल या टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन की लग रही है, जहां लोगों के मनोरंजन के लिए इस रोबोटिक शो को रखा गया था, लेकिन रोबोट की एक तकनीकी खराबी या गलत कैलकुलेशन ने इसे एक भयानक हादसे में बदल दिया.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस: क्या रोबोट पर भरोसा करना सही है?

इस वीडियो के सामने आने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स की सुरक्षा को लेकर इंटरनेट पर एक नई बहस शुरू हो गई है. यूजर्स इस पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने डर जताते हुए लिखा, "यह तो हॉलीवुड की 'टर्मिनेटर' फिल्म जैसा लग रहा है. अगर इन मशीनों में जरा सी भी गड़बड़ी हुई, तो ये इंसानों की जान ले सकती हैं." दूसरे यूजर ने गुस्से में लिखा, "ऐसे खतरनाक रोबोट्स को बच्चों के इतने करीब आने की इजाजत किसने दी? इसके सेंसर पूरी तरह से फेल थे, आयोजकों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."

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