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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगBear Attack Viral Video : रील बनाने के चक्कर में भालू के सामने पहुंचा युवक, फिर जो हुआ...देखें वायरल वीडियो

Bear Attack Viral Video : रील बनाने के चक्कर में भालू के सामने पहुंचा युवक, फिर जो हुआ...देखें वायरल वीडियो

Bear Attack Viral Video: वीडियो शेयर करने वाले यूजर्स का दावा है कि युवक रील बनाने के लिए भालू के काफी करीब पहुंच गया था और उसने जंगली जानवर को हल्के में ले लिया.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 24 Jul 2026 06:26 PM (IST)
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Bear Attack Viral Video : सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक जंगली भालू के काफी करीब जाकर उसका वीडियो बनाता नजर आता है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल जाता है. भालू अचानक युवक की ओर तेजी से दौड़ पड़ता है, जिसके बाद कैमरा पकड़े शख्स को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग हैरानी भी जता रहे हैं और इसे लापरवाही बता रहे हैं. 

भालू के सामने पहुंचा युवक, फिर मच गई अफरा-तफरी

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति खुले इलाके में खड़े भालू के काफी करीब पहुंचकर उसका वीडियो रिकॉर्ड करता दिखाई देता है. शुरुआत में भालू शांत नजर आता है और युवक आराम से कैमरा उसकी तरफ किए रहता है. लेकिन कुछ ही पल बाद भालू अचानक तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़ता है. यह देखकर कैमरा पकड़े व्यक्ति के हाथ-पैर फूल जाते हैं और वह तुरंत वहां से भागने लगता है. भागने के दौरान कैमरा लगातार हिलता रहता है, जिससे वीडियो में अफरा-तफरी का माहौल साफ दिखाई देता है.

वीडियो को लेकर क्या किया जा रहा है दावा?

वीडियो शेयर करने वाले यूजर्स का दावा है कि युवक रील बनाने के लिए भालू के काफी करीब पहुंच गया था और उसने जंगली जानवर को हल्के में ले लिया. जैसे ही भालू ने उसकी ओर दौड़ लगाई, पूरी स्थिति बदल गई और कैमरा मैन खुद ही खतरे में पड़ गया. हालांकि वीडियो में दिखाई देता है कि भालू युवक की ओर तेजी से बढ़ता है, लेकिन इसके बाद व्यक्ति को कोई गंभीर चोट लगी या नहीं, इसकी पुष्टि वीडियो से नहीं होती है. 

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सोशल मीडिया पर लोगों ने किए ऐसे कमेंट्स 

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. कई यूजर्स ने कहा कि किसी भी जंगली जानवर के पास जाकर वीडियो बनाना खतरनाक हो सकता है और उनसे हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए. कुछ लोगों का कहना है कि कुछ सेकंड की रील या वायरल होने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना समझदारी नहीं है. वहीं कई यूजर्स ने लिखा कि जंगली जानवर को हल्के में नहीं लेना चाहिए और उन्हें उकसाने या उनके करीब जाने से गंभीर हादसा हो सकता है. कुछ लोगों ने इसे एक ऐसी गलती बताया, जिससे सबक लेना चाहिए.

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Published at : 24 Jul 2026 06:26 PM (IST)
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