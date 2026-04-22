बेटियां दगा खा रही हैं... सायानी घोष की शायरी सोशल मीडिया पर वायरल, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

पिछले कुछ सालों में 31 साल की एक्ट्रेस सायनी घोष ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. सायनी घोष 2021 से पहले खुद को फुल टाइम एक्ट्रेस कहा करती थीं लेकिन अब वक्त बदल चुका है और वो एक्ट्रेस से पॉलिटिकल पर्सनालिटी बन चुकी हैं. 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में सायनी घोष ने टीएमसी की ओर से चुनाव लड़ा और बंगाल की जादवपुर सीट से जीतकर वो सांसद बनीं, इसके बाद से वो खुद को पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ मानती हैं. लेकिन अब सायनी घोष का जलवा संसद के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी चलने लगा है और वो यूजर्स के बीच नई सेंसेशन बनकर उभरी हैं. इंटरनेट पर उनके कई वीडियो वायरल हैं, जिन्हें देखकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

इंटरनेट पर छा रही हैं टीएमसी की ये खूबसूरत सांसद

दरअसल, सोशल मीडिया पर सायनी घोष काफी वायरल रहने लगी हैं. इतना ही नहीं, 2026 में बंगाल में चुनावी बिगुल बजने के बाद उनके बयान, कविताएं और शायरी लोगों का दिल जीत रही है. हाल ही में बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और कुछ कविताएं भी पढ़ीं, जिसमें तंज से लेकर राजनीति का फुल तड़का लगा हुआ था. इसके अलावा संसद में भी सायनी का बेबाक अंदाज किसी से छिपा नहीं हैं. इतना ही नहीं, जब वो किसी रैली के लिए निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचती हैं तो उन्हें देखने वालों का हुजुम उमड़ पड़ता है जिससे साफ पता लगता है कि लोगों में उनकी किस कदर दीवानगी है.

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बन चुकी हैं इंटरनेट की नई सेंसेशन

सोशल मीडिया ने अब उन्हें अपना नया सेंसेशन मान लिया है. वो अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट शेयर करती हैं जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं. इंटरनेट पर उनके बयान और कविताएं लोग चाव से सुनते हैं और उन पर कमेंट्स भी करते हैं. सायनी घोष बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस होने के साथ साथ देश की सबसे खूबसूरत महिला सांसदों में से भी एक हैं.

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यूजर्स बोले, बेबाक अंदाज और खूबसूरती का नहीं है कोई जवाब

सोशल मीडिया पर अब उन्हें लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा...सायनी घोष बेहद खूबसूरत हैं. एक और यूजर ने लिखा...इनकी खूबसूरती और बेबाक अंदाज के दीवाने तो इनके विरोधी भी हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....सायनी घोष के बोलने का अंदाज एक दम धाकड़ है, विरोधियों के वो पसीने छुड़ा देती हैं जब भी बोलती हैं.

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