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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: छोटी बच्ची का मां बाप को लेकर सवाल, मासूम हरकत देख नहीं रुकेगी हंसी

Video: छोटी बच्ची का मां बाप को लेकर सवाल, मासूम हरकत देख नहीं रुकेगी हंसी

Viral video: एक नन्ही बच्ची का मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बच्ची पूछती है कि मम्मी-पापा अपना नाम खुद क्यों नहीं रोशन कर लेते और बच्चों से ही क्यों कहते रहते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Aug 2026 04:53 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारा और मजेदार वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में एक छोटी सी बच्ची ऐसी बात कह देती है कि सुनने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. आमतौर पर बच्चों को बड़े-बुजुर्ग और माता-पिता अक्सर समझाते हैं कि पढ़ाई करो, मेहनत करो और हमारा नाम रोशन करो. लेकिन इस नन्ही बच्ची ने इस बात पर ऐसा सवाल उठा दिया कि इंटरनेट की जनता भी उसकी फैन हो गई.

बच्ची का मासूम सवाल हुआ वायरल

वीडियो में बच्ची बड़ी मासूमियत और थोड़ी नाराजगी के साथ कहती है कि आखिर मां-बाप अपना नाम खुद क्यों नहीं रोशन कर लेते. वह सवाल करती है कि हर समय बच्चों से ही क्यों कहा जाता है कि हमारा नाम रोशन करो. बच्ची के चेहरे के एक्सप्रेशन और बात कहने का अंदाज इतना प्यारा है कि वीडियो देखते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

तर्क ऐसा कि बड़े भी सोच में पड़ जाएं

नन्ही बच्ची जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखती है, वही लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है. उसकी बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे उसने बच्चों की तरफ से एक बड़ा सवाल पूछ लिया हो. इंटरनेट यूजर्स मजाक में कह रहे हैं कि बच्ची ने वह बात बोल दी, जो शायद कई बच्चे अपने मन में सोचते होंगे लेकिन कह नहीं पाते. उसकी मासूम शिकायत और भोला अंदाज लोगों को खूब गुदगुदा रहा है.

सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन भी मजेदार प्रतिक्रियाओं से भर गया है. एक यूजर ने लिखा, "बेटी ने सीधे दिल की बात बोल दी." वहीं दूसरे ने मजाक में कहा, "इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े सवाल, भविष्य उज्ज्वल है." कुछ लोगों ने लिखा कि बच्ची का लॉजिक सुनकर वे हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. कई यूजर्स उसके आत्मविश्वास और मासूमियत की भी तारीफ कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Little Girl Viral Video: आर्मी यूनिफॉर्म में आतंकी मारने की जिद, बच्ची का वीडियो वायरल

छोटी सी बात, बड़ा मनोरंजन

सोशल मीडिया पर रोजाना हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो अपनी सादगी और मासूमियत की वजह से लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं. यह वीडियो भी उन्हीं में से एक है. बच्ची का प्यारा चेहरा, उसकी मासूम नाराजगी और "अपना नाम खुद क्यों नहीं रोशन कर लेते?" वाला सवाल लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Aug 2026 04:53 PM (IST)
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