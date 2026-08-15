Video: छोटी बच्ची का मां बाप को लेकर सवाल, मासूम हरकत देख नहीं रुकेगी हंसी
Viral video: एक नन्ही बच्ची का मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बच्ची पूछती है कि मम्मी-पापा अपना नाम खुद क्यों नहीं रोशन कर लेते और बच्चों से ही क्यों कहते रहते हैं.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारा और मजेदार वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में एक छोटी सी बच्ची ऐसी बात कह देती है कि सुनने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. आमतौर पर बच्चों को बड़े-बुजुर्ग और माता-पिता अक्सर समझाते हैं कि पढ़ाई करो, मेहनत करो और हमारा नाम रोशन करो. लेकिन इस नन्ही बच्ची ने इस बात पर ऐसा सवाल उठा दिया कि इंटरनेट की जनता भी उसकी फैन हो गई.
बच्ची का मासूम सवाल हुआ वायरल
वीडियो में बच्ची बड़ी मासूमियत और थोड़ी नाराजगी के साथ कहती है कि आखिर मां-बाप अपना नाम खुद क्यों नहीं रोशन कर लेते. वह सवाल करती है कि हर समय बच्चों से ही क्यों कहा जाता है कि हमारा नाम रोशन करो. बच्ची के चेहरे के एक्सप्रेशन और बात कहने का अंदाज इतना प्यारा है कि वीडियो देखते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है.
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तर्क ऐसा कि बड़े भी सोच में पड़ जाएं
नन्ही बच्ची जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखती है, वही लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है. उसकी बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे उसने बच्चों की तरफ से एक बड़ा सवाल पूछ लिया हो. इंटरनेट यूजर्स मजाक में कह रहे हैं कि बच्ची ने वह बात बोल दी, जो शायद कई बच्चे अपने मन में सोचते होंगे लेकिन कह नहीं पाते. उसकी मासूम शिकायत और भोला अंदाज लोगों को खूब गुदगुदा रहा है.
सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन
वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन भी मजेदार प्रतिक्रियाओं से भर गया है. एक यूजर ने लिखा, "बेटी ने सीधे दिल की बात बोल दी." वहीं दूसरे ने मजाक में कहा, "इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े सवाल, भविष्य उज्ज्वल है." कुछ लोगों ने लिखा कि बच्ची का लॉजिक सुनकर वे हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. कई यूजर्स उसके आत्मविश्वास और मासूमियत की भी तारीफ कर रहे हैं.
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छोटी सी बात, बड़ा मनोरंजन
सोशल मीडिया पर रोजाना हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो अपनी सादगी और मासूमियत की वजह से लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं. यह वीडियो भी उन्हीं में से एक है. बच्ची का प्यारा चेहरा, उसकी मासूम नाराजगी और "अपना नाम खुद क्यों नहीं रोशन कर लेते?" वाला सवाल लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं.
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