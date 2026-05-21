घूंघट डाल Cannes पहुंची ये हसीना! लुक देख खुले रह गए लोगों के मुंह, बोली- विरोध करने आई हूं

फिल्मी दुनिया के सबसे ग्लैमरस मंचों में से एक Cannes Film Festival अब सिर्फ फैशन का प्रदर्शन नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां सितारे अपने कपड़ों के जरिए बड़े सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाते हैं. इसी कड़ी में इस बार भारतीय अभिनेत्री Ruchi Gujjar ने रेड कार्पेट पर ऐसा अंदाज दिखाया, जिसने सिर्फ लोगों का ध्यान ही नहीं खींचा बल्कि एक गंभीर सामाजिक बहस को भी जन्म दे दिया.

घूंघट में छुपा मैसेज, सिर्फ फैशन नहीं था ये लुक

कान्स रेड कार्पेट पर रुचि गुज्जर ने पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में एंट्री की. उन्होंने गुलाबी रंग का खूबसूरत लहंगा पहना, जिस पर सिल्वर ज़री का बारीक काम किया गया था. इसके साथ उन्होंने भारी ज्वेलरी, चूड़ियां और एक ट्रांसपेरेंट घूंघट स्टाइल वील कैरी की, जिसने उनके लुक को अलग बना दिया.

लेकिन यह घूंघट सिर्फ स्टाइल नहीं था, इसके पीछे एक गहरा संदेश छिपा था. रुचि ने इस लुक के जरिए उन महिलाओं की ओर ध्यान खींचा, जो आज भी कई जगहों पर जबरन घूंघट प्रथा के दबाव में जी रही हैं.

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“मेरा घूंघट विरोध है, चुप्पी नहीं”

रुचि गुज्जर ने अपने इस लुक के पीछे की सोच साफ करते हुए कहा कि उन्होंने घूंघट को चुप रहने का प्रतीक नहीं, बल्कि विरोध का प्रतीक बनाकर पहना है. उनके मुताबिक, महिलाओं की इज्जत उनके आत्मविश्वास और आज़ादी से होनी चाहिए, न कि चेहरे को छिपाने से. उन्होंने कहा कि अगर उनके इस कदम से किसी एक व्यक्ति के बीच भी इस मुद्दे पर बातचीत शुरू होती है, तो उनका यह प्रयास सफल होगा. राजस्थान से आने वाली रुचि के लिए यह मुद्दा बेहद व्यक्तिगत भी है.

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डिजाइन और परंपरा का मिला अनोखा संगम

इस खास आउटफिट को डिजाइनर Roopa Sharma ने तैयार किया था, जिसमें पारंपरिक कला और आधुनिक सोच का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला. रुचि ने साफ कहा कि संस्कृति का मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना होना चाहिए, न कि उन्हें छिपाना.

पहले भी कर चुकी हैं ऐसा स्टेटमेंट

यह पहली बार नहीं है जब रुचि ने कान्स में कोई बड़ा स्टेटमेंट दिया हो. पिछले साल भी वह चर्चा में आई थीं, जब उन्होंने गोल्डन मिरर वर्क लहंगे के साथ एक खास नेकलेस पहना था, जिसमें Narendra Modi की तस्वीर वाले लॉकेट लगे थे. उस वक्त उन्होंने इसे भारत की ताकत और वैश्विक पहचान का प्रतीक बताया था.

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सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया

रुचि के इस लुक ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. कुछ लोगों ने इसे साहसिक और जरूरी संदेश बताया, तो कुछ ने इसे ओवरड्रामेटिक करार दिया. कई यूजर्स ने लिखा कि “फैशन के जरिए इतना मजबूत संदेश देना काबिल-ए-तारीफ है”, जबकि कुछ ने कहा कि “रेड कार्पेट अब एक्टिविज्म का मंच बन गया है.” कुल मिलाकर, रुचि गुज्जर का यह ‘घूंघट लुक’ सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश बनकर उभरा है. जिसने परंपरा और आज़ादी के बीच चल रही बहस को एक बार फिर सामने ला दिया है.

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