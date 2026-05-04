हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगWedding Viral Video: शादी के स्टेज पर दुल्हन के ठुमकों ने लूट ली महफिल, दूल्हे का रिएक्शन बना चर्चा का विषय

Wedding Viral Video: शादी के स्टेज पर दुल्हन के ठुमकों ने लूट ली महफिल, दूल्हे का रिएक्शन बना चर्चा का विषय

Wedding Viral Video: शादी के स्टेज पर दुल्हन का जबरदस्त डांस और दूल्हे का अलग ही रिएक्शन इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स भी इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 04 May 2026 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

Wedding Viral Video: शादी का दिन हर किसी के जीवन का सबसे खास पल माना जाता है. सजावट, रोशनी, संगीत और हंसी खुशी के बीच दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े होकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं. लेकिन हाल ही में वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस पारंपरिक माहौल में एक मजेदार मोड़ से जोड़ दिया. इस वीडियो में दुल्हन स्टेज पर खड़ी होकर जोरदार ठुमके लगाती नजर आ रही है. उसका आत्मविश्वास और खुलकर एन्जॉय करने का अंदाज साफ दिख रहा है. वहीं उसके पास खड़ा दूल्हा थोड़ा असहज और परेशान सा दिखाई देता है, जो इस पूरे सीन को और दिलचस्प बना देता है.

दुल्हन की मस्ती, दूल्हे की झिझक

वीडियो में देखा जा सकता है कि जहां दुल्हन पूरी तरह मस्ती के मूड में है और बिना किसी झिझक के डांस कर रही है, वहीं दूल्हा कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहा है. उसके चेहरे के भाव ऐसे हैं जैसे वह इस स्थिति में थोड़ा असहज महसूस कर रहा हो. यही विरोधाभास इस वीडियो को वायरल बना रहा है. आमतौर पर शादी के मंच पर दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में मुस्कुराते और पोज देते दिखते हैं, लेकिन यहां दुल्हन का जोश और दूल्हे की झिझक लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है.

ऐसी दुल्हन मिलने पर दुल्हे को ऊपर वाला सहनशक्ति दे....💀🤣💀 pic.twitter.com/eEP1b0pVPi

— Ishq🏵️ (@___Ishq_) May 3, 2026

यह भी पढ़ेंः बाप के सामने बेटी को भगा ले गया उसका आशिक, राह चलते चली तगड़ी चाल, वीडियो देख हैरान रह गए लोग

सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी है. यूजर्स के कमेंट्स भी इस वीडियो जितने ही मजेदार हैं. एक यूजर ने लिखा, "मैं पुरुष समाज की ओर से खुद को 100 कोड़े मारने की घोषणा करता हूं." वहीं दूसरे ने कहा, "दूल्हा भी मुझे लग रहा है कि खुश है, दुल्हन बहुत ही खुशमिजाज नजर आ रही है. वहीं एक ने लिखा "मजबूरी में फंसा हुआ बेचारा बरदास कर रहा है दूल्हा." इस तरह के सैकड़ों कमेंट्स वीडियो के नीचे देखने को मिल रहे हैं. कुछ लोग दुल्हन की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ दूल्हे की हालत पर मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः बंदर ने दिखाई इंसानियत, रोती बच्ची को गले लगाकर किया प्यार, वीडियो देख भावुक हुआ इंटरनेट

Published at : 04 May 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
WEDDING VIRAL VIDEO TRENDING VIRAL VIDEO Bride Dance On Stage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Wedding Viral Video: शादी के स्टेज पर दुल्हन के ठुमकों ने लूट ली महफिल, दूल्हे का रिएक्शन बना चर्चा का विषय
शादी के स्टेज पर दुल्हन के ठुमकों ने लूट ली महफिल, दूल्हे का रिएक्शन बना चर्चा का विषय
ट्रेंडिंग
पेपर प्लेन से शुरू हुआ सपना, अब असली जेट इंजन बना रहा 14 साल का ये बच्चा, हर ओर हो रही तारीफ
पेपर प्लेन से शुरू हुआ सपना, अब असली जेट इंजन बना रहा 14 साल का ये बच्चा, हर ओर हो रही तारीफ
ट्रेंडिंग
Video: भारतीय रेलवे की विदेशी महिला ने की तारीफ, यात्रियों संग पढ़ा हनुमान चालीसा, वीडियो वायरल
भारतीय रेलवे की विदेशी महिला ने की तारीफ, यात्रियों संग पढ़ा हनुमान चालीसा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
'पायल की खनक से जागेंगे सजना' हसीन भाभी ने हरियाणवी गानों पर लूटी महफिल, ठुमकों ने बनाया दीवाना
'पायल की खनक से जागेंगे सजना' हसीन भाभी ने हरियाणवी गानों पर लूटी महफिल, ठुमकों ने बनाया दीवाना
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: बंगाल में पहली बार भगवा राज? | Mamata | Vote Counting | BJP Vs TMC
West Bengal Result: रुझानों में BJP की बमबम! | Mamata | Vote Counting
West Bengal Election Result Vote Counting: बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की? | TMC Vs BJP | Mamata
West Bengal Result: ममता को बड़ा झटका, सत्ता से दूर होती TMC? | Mamata | Vote Counting
West Bengal Election Results 2026 Updates: बंगाल में भगवा लहर, BJP मजबूत | Mamata Banerjee | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Kerala Election Result 2026: केरल में कैसे पड़ी 'पंजे' की छाप, जानें यहां की सियासत में कांग्रेस ने कैसे की वापसी?
केरल में कैसे पड़ी 'पंजे' की छाप, जानें यहां की सियासत में कांग्रेस ने कैसे की वापसी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल नतीजों के बाद UP 2027 की राह अब आसान नहीं? अखिलेश यादव की सपा को इन 8 मोर्चों पर करना होगा काम?
बंगाल नतीजों के बाद 2027 की राह अब आसान नहीं? अखिलेश की सपा को इन 8 मोर्चों पर करना होगा काम?
इंडिया
सत्ता की दौड़ में फिसल रहे ये तीन सीएम, अपनी सीट पर पिछड़े और पार्टी भी बेहाल
सत्ता की दौड़ में फिसल रहे ये तीन सीएम, अपनी सीट पर पिछड़े और पार्टी भी बेहाल
बिजनेस
सरकार के इस फैसले से चीन की हो गई मौज! हिस्सेदारी के लिए FDI नियमों में दी ढील, समझें कैसे
सरकार के इस फैसले से चीन की हो गई मौज! हिस्सेदारी के लिए FDI नियमों में दी ढील, समझें कैसे
बॉलीवुड
Sunday Box Office: संडे को 'राजा शिवाजी' की रही धूम, 'भूत बंगला' के आगे 'एक दिन' हुई फेल, जानें- 'धुरंधर 2' सहित बाकी फिल्मों का हाल
संडे को 'राजा शिवाजी' की रही धूम, 'भूत बंगला' के आगे 'एक दिन' हुई फेल, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
चुनाव 2026
Binnakandi Election Result 2026: क्या बिन्नाकंडी सीट जीत पाएंगे बदरुद्दीन अजमल? सामने आए रुझान
Binnakandi Election Result 2026: क्या बिन्नाकंडी सीट जीत पाएंगे बदरुद्दीन अजमल? सामने आए रुझान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब केवल अंतहीन इंतजार’ पश्चिम बंगाल में BJP, तमिलनाडु में TVK की जीत पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज
'अब केवल अंतहीन इंतजार’ पश्चिम बंगाल में BJP, तमिलनाडु में TVK आगे, केशव ने अखिलेश पर कसा तंज
Results
HPBOSE 12th Result 2026: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, यहां करें तुरंत चेक
HPBOSE 12th Result 2026: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, यहां करें तुरंत चेक
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget