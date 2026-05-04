(Source: ECI/ABP News)
Wedding Viral Video: शादी के स्टेज पर दुल्हन के ठुमकों ने लूट ली महफिल, दूल्हे का रिएक्शन बना चर्चा का विषय
Wedding Viral Video: शादी के स्टेज पर दुल्हन का जबरदस्त डांस और दूल्हे का अलग ही रिएक्शन इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स भी इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.
Wedding Viral Video: शादी का दिन हर किसी के जीवन का सबसे खास पल माना जाता है. सजावट, रोशनी, संगीत और हंसी खुशी के बीच दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े होकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं. लेकिन हाल ही में वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस पारंपरिक माहौल में एक मजेदार मोड़ से जोड़ दिया. इस वीडियो में दुल्हन स्टेज पर खड़ी होकर जोरदार ठुमके लगाती नजर आ रही है. उसका आत्मविश्वास और खुलकर एन्जॉय करने का अंदाज साफ दिख रहा है. वहीं उसके पास खड़ा दूल्हा थोड़ा असहज और परेशान सा दिखाई देता है, जो इस पूरे सीन को और दिलचस्प बना देता है.
दुल्हन की मस्ती, दूल्हे की झिझक
वीडियो में देखा जा सकता है कि जहां दुल्हन पूरी तरह मस्ती के मूड में है और बिना किसी झिझक के डांस कर रही है, वहीं दूल्हा कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहा है. उसके चेहरे के भाव ऐसे हैं जैसे वह इस स्थिति में थोड़ा असहज महसूस कर रहा हो. यही विरोधाभास इस वीडियो को वायरल बना रहा है. आमतौर पर शादी के मंच पर दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में मुस्कुराते और पोज देते दिखते हैं, लेकिन यहां दुल्हन का जोश और दूल्हे की झिझक लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है.
ऐसी दुल्हन मिलने पर दुल्हे को ऊपर वाला सहनशक्ति दे....💀🤣💀 pic.twitter.com/eEP1b0pVPi
— Ishq🏵️ (@___Ishq_) May 3, 2026
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सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़
इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी है. यूजर्स के कमेंट्स भी इस वीडियो जितने ही मजेदार हैं. एक यूजर ने लिखा, "मैं पुरुष समाज की ओर से खुद को 100 कोड़े मारने की घोषणा करता हूं." वहीं दूसरे ने कहा, "दूल्हा भी मुझे लग रहा है कि खुश है, दुल्हन बहुत ही खुशमिजाज नजर आ रही है. वहीं एक ने लिखा "मजबूरी में फंसा हुआ बेचारा बरदास कर रहा है दूल्हा." इस तरह के सैकड़ों कमेंट्स वीडियो के नीचे देखने को मिल रहे हैं. कुछ लोग दुल्हन की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ दूल्हे की हालत पर मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
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