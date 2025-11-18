सोशल मीडिया पर आपने लूट खसोट के कई वीडियो देखे होंगे. कुछ वीडियो मजेदार होते हैं तो कुछ वीडियो को देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है. लेकिन इस बार इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए हैं. वीडियो एक दुकान का है जहां एक नकाबपोश लुटेरा सामान लूटने की नियत से दुकान में घुसा लेकिन दुकान में बैठी छोटी बच्ची की एक हरकत पर उसका ऐसा दिल आया कि उसने लूट करने से ही तौबा कर ली.

दुकान में लूट करने घुसा नकाबपोश लुटेरा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक दुकानदार अपनी बच्ची के साथ बैठा हुआ है. चारों ओर का माहौल एक दम शांत है और लोगों की आवाजाही एरिया में बनी हुई है. तभी दुकान में एक नकाबपोश लुटेरा घुसता है और दुकानदार को धमकाते, डराते हुए दुकान में रखे केश और कीमती सामान की मांग करने लगता है. दुकानदार भी घबरा जाता है और दुकान के गल्ले से सारा सामान निकालकर लुटेरे के हवाले कर देता है. इसके बाज वीडियो में ऐसा कुछ होता है जिसने इस क्लिप को वायरल कर दिया है.

छोटी बच्ची की हरकत पर पिघला दिल, छोड़ गया लूटा हुआ सामान

वीडियो में आगे दिखता है कि जैसे ही लुटेरा कीमती सामान अपने पास ले लेता है वैसे ही दुकानदार की छोटी बच्ची जो वहां बैठकर लॉलीपोप खा रही होती है लुटेरे को देने लगती है मानों कह रही हो कि अंकल आप खाएंगे. बच्ची की ये मासूमियत देखकर लुटेरा सारा सामान वापस लौटा देता है और बच्ची का माथा चूमकर वहां से निकल लेता है. ये खूंखार लेकिन प्यारी सी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई.

यूजर्स बोले, प्यार और जज्बात हैवान को भी इंसान बना देते हैं

वीडियो को jinny_memes नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मर्द सबसे ज्यादा प्यार बेटियों को करता है. एक और यूजर ने लिखा...छोटी बच्ची का रिएक्शन दिल को भा गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...प्यार और जज्बात हैवान को भी इंसान बना देते हैं.

