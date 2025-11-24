Video: तेज रफ्तार और ओवरटेक... कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचला, सामने आया वीडियो

Road Accident Viral Video: सड़क पर हादसे होने में बस कुछ सेकंड लगते हैं और ठीक ऐसे ही एक पल ने लोगों की रूह तक हिला दी. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार अचानक सड़क के किनारे खड़े लोगों पर चढ़ गई. हादसा इतना तेज और अचानक हुआ कि वीडियो देखने वाले भी सन्न रह गए.

ओवरटेक करने की वजह से हुआ हादसा

वीडियो की शुरुआत में नजर आता है कि सड़क पर एक ट्रक आगे जा रहा है और उसके पीछे एक कार चल रही है. कार चालक ट्रक को ओवरटेक करने के लिए दाहिनी ओर निकलता है, लेकिन जैसे ही कार दाहिने लेन में आती है. वहां सड़क के किनारे पहले से एक कार खड़ी दिखाई पड़ती है. उस खड़ी कार के पीछे तीन शख्स मौजूद थे, दो बिलकुल पीछे और एक सड़क के डिवाइडर के पास खड़ा था.

ओवरटेक करने की कोशिश में आती कार इतनी तेज स्पीड से आगे बढ़ रही थी कि वह सीधे कार के पीछे खड़े दोनों लोगों से टकरा गई. टक्कर लगते ही दोनों जमीन पर गिर पड़े और चोटिल हो गए, जबकि तीसरा व्यक्ति डिवाइडर के पास खड़ा था इसलिए वह बाल-बाल बच गया. टक्कर के बाद खड़ी कार कुछ दूरी पर जाकर रुकी.

दोनों घायलों की हालत हुई गंभीर

वीडियो ने लोगों को इतना झकझोर दिया कि सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. ज्यादातर यूजर्स ने लिखा कि वीडियो देखने के बाद उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं. किसी तरह बड़ी राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जान नहीं गई, लेकिन दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना कब और कहां की है, इस बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है.