Video: अधूरे पुल पर दौड़ा दी कार, गिरकर पिलर के बीच लटकी, कन्नूर का वीडियो वायरल

Kannur News: केरल के कन्नूर जिले में ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कार राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के बन रहे हिस्से में जा घुसी और पुल और पिलर के बीच गैप में जा गिरी. इस पूरी घटना ने वहां मौजूद लोगों को हिला कर रख दिया, लेकिन राहत की बात यह रही कि ड्राइवर को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

अधूरे पुल पर दौड़ा दी थी कार

यह घटना कन्नूर के चाला जंक्शन की है, जहां NH-66 का निर्माण कार्य चल रहा है. यहां सड़क का कुछ हिस्सा अभी अधूरा है और दोनों ओर गहरा गैप बना हुआ है. वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार तेज नहीं थी, लेकिन निर्माण जगह की सही जानकारी न होने की वजह से ड्राइवर सीधे उस हिस्से में घुस गया जहां सड़क अधूरी थी. कार का अगला हिस्सा फिसलकर नीचे लुढ़का और वाहन सीधे पुल और पिलर के बीच की गहरी जगह में फंस गया.

कार कुछ सेकंड में अपना बैलेंस खो बैठी और आधी नीचे लटक गई. अगर कार कुछ इंच और आगे खिसक जाती तो वह पूरी तरह पुल के नीचे गिर सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था. आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और अंदर फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहे.

क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला

स्थानीय लोगों ने बताया कि बन रहे हिस्से में चेतावनी बोर्ड लगे तो हैं, लेकिन कई बार ड्राइवर इन्हें समय पर देख नहीं पाते. इस जगह पर पहले भी छोटी-मोटी दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर हो सकता था. पुलिस और हाईवे अथॉरिटी के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला. अधिकारी अब जांच कर रहे हैं कि निर्माण क्षेत्र में सुरक्षा उपाय और मजबूत क्यों नहीं थे और क्या यहां और संकेतक लगाए जाने चाहिए थे.