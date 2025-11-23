Video: कार के दरवाजे से टकराकर ट्रक के नीचे आया शख्स, फिर हुआ चमत्कार... हैरान कर देगा वीडियो
Road Accident Video: सोशल मीडिया पर सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बाइक सवार अचानक कार का दरवाजा खुलने से टकराकर गिर जाता है और सीधे पीछे से आ रहे ट्रक के नीचे घुस जाता है.
Road Accident Viral Video: कभी-कभी सड़क पर पल भर में ऐसी घटना हो जाती है जिसे देखने वाला भी सन्न रह जाए. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वायरल वीडियो में कुछ ऐसा ही खौफनाक दृश्य देखने को मिल रहा है. वीडियो में दिखता है कि सड़क पर जा रहा एक बाइक सवार अचानक कार के दरवाजा खुलते ही टकरा जाता है और गिरते ही सीधे सामने से आ रहे ट्रक के पहियों के पास जा पहुंचता है. एक सेकंड देर होती तो नतीजा बेहद डरावना हो सकता था. यह हादसा पास के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब लोग इसे देखकर हैरान रह गए हैं.
वीडियो देखकर लोगों की थमी सांसें
वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार आराम से सड़क पर जा रहा था. तभी सड़क किनारे खड़ी एक कार का दरवाजा अचानक खुल गया. बाइक सवार इतनी तेजी से दरवाजे से टकराया कि वह संतुलन खो बैठा और सड़क पर गिरते ही सीधे ट्रक के सामने आ गया. यह दृश्य इतना खतरनाक था कि देखने वालों की सांसें रुक गईं.
November 21, 2025
हादसे में बाल-बाल बची बाइक सवार की जान
सौभाग्य की बात यह रही कि ट्रक ड्राइवर ने उसी पल तुरंत ब्रेक लगा दिया. कुछ सेकंड की तेजी और समझदारी ने बड़ी त्रासदी होने से रोक दिया. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बाइक सवार ट्रक के नीचे आ जाता है. गिरने के बाद वह धीरे-धीरे फिसलते हुए बाहर निकलता है और मुश्किल से बच जाता है. हादसा होते ही आस-पास मौजूद लोग भागकर मौके पर पहुंचे और बाइक सवार को उठाने में मदद की. ट्रक ड्राइवर भी घबरा गया हुए. बाइक सवार को गम्भीर चोटें नहीं आई हैं.
यह घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया और फिर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो पर लोगों ने लगातार कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने लिखा कि वीडियो देखते ही उनकी धड़कनें तेज हो गईं. कुछ ने कहा कि यह दृश्य देखकर आंखें बंद करनी पड़ गईं क्योंकि नतीजा कुछ भी हो सकता था.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL