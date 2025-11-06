Video: इसका शनि भारी था! दो ट्रकों के बीच से निकल रहा था बाइकर, टायर के नीचे आई पीछे बैठी महिला

Road Accident Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बड़े से ट्रक की चपेट में आने से बाइक पर सवार दो लोग बाल-बाल बचे. वीडियो में दिखाया गया है कि बाइक सवार एक व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था और इसी दौरान वो एक अन्य बाइक से टकरा जाता है, जिसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सड़क पर गिर जाता है.

बाइक सवार महिला ट्रक के पहियों के पास गिरी

वीडियो के शुरुआत में देखा गया कि एक व्यस्त सड़क नजर आ रही है. इसी दौरान एक बाइक सवार तेज रफ्तार से ट्रकों के बीच से गुजरने की कोशिश करता है. वीडियो में आगे देखा गया कि बाइक ट्रक के बेहद करीब पहुंचती है और वह एक बाइक से टकरा जाती है, जिसके चलते बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह ट्रक की चपेट में आ जाता है.

pic.twitter.com/iOc3f7I3dD — Fck Around N Find Out (@FAFO_TV) November 5, 2025

बाइक के पीछे बैठी महिला ट्रक के पहियों के पास गिरती है, जिसके कारण ट्रक के पहिये से उसे टक्कर लग जाती है. हालांकि, बाइक सवार जल्दी से उठने लगता है, जिसके चलते वह ट्रक के पहियो की चपेट में आने से बच जाता है.

हेलमेट की वजह से गंभीर हादसा होने से टला

वीडियो में देखा गया कि महिला को हादसे में चोट लग जाती है. गनीमत रही की दोनों ने हेलमेट पहना था, जिसके चलते एक गंभीर हादसा होने से टल गया. वीडियो को देखकर यह साफ होता है कि ट्रैफिक जाम में वाहन की स्पीड कम रखनी चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे न हो पाए. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी. लोगों ने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की सलाह दी है.