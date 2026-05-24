हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मोदी जी एक साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे', राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा- 'टूलकिट गैंग की...'

'मोदी जी एक साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे', राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा- 'टूलकिट गैंग की...'

राहुल गांधी के 'पीएम मोदी की विदाई तय' वाले बयान को लेकर बड़ा बवाल मच गया है. पीयूष गोयल ने कहा कि INDI गठबंधन की भारत में आग लगाने की साजिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी.  

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 24 May 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगले एक साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है. इस पर अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

पीयूष गोयल ने रविवार (24 मई) को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूलकिट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है. यह कोई साधारण बयान नहीं है बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है.

वो देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं- पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी एंड कंपनी ने जब देख लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता के हृदय से हटाया नहीं जा सकता और सीधी लोकतांत्रिक लड़ाई में भाजपा को परास्त नहीं किया जा सकता तो अब वो देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं.

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि उनको भारत से इतनी नफरत है कि देश का कुछ भी अच्छा होता हुआ ये देख ही नहीं सकते. राष्ट्र को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेशी धरती पर जाकर विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अपील करना, ये बताता है कि कांग्रेस की असली मंशा क्या है?

'भारत में आग लगाने की साजिश' 

उन्होंने आगे कहा कि देश की जनता समझदार है. वह राहुल गांधी, विपक्ष और देश के खिलाफ काम कर रहे टूलकिट गैंग को अच्छे से समझती है. जनता ने बार–बार इन लोगों को करारा जवाब दिया है. INDI गठबंधन की भारत में आग लगाने की साजिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी.  

क्या कहा था राहुल गांधी ने?

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात और देश में बढ़ता आर्थिक असंतोष इसके बड़े कारण बनेंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरह परिस्थितियां बन रही हैं और लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, उसका असर भारत की राजनीति पर दिखाई देगा. प्रधानमंत्री मोदी एक साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे.

ये भी पढ़ें 

दिल्ली के लालकिला मैदान में आज आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन, अमित शाह भी होंगे शामिल, जानें क्या हैं मांगें?

Published at : 24 May 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Piyush Goyal Rahul Gandhi BJP Congress PM Modi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी जी एक साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे', राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा- 'टूलकिट गैंग की...'
'मोदी जी एक साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे', राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा- 'टूलकिट गैंग की...'
इंडिया
NEET Paper Leak: CBI का पुणे में मनीषा हवलदार के घर पर छापा! GOD नाम से मिला सेव नंबर, जानें क्या है कनेक्शन?
NEET पेपर लीक में CBI का पुणे में मनीषा हवलदार के घर छापा! GOD नाम से सेव मिला नंबर, जानें कनेक्शन
इंडिया
Cockroach Janta Party: किरेन रिजिजू के PAK सपोर्ट वाले आरोप पर भड़के कॉक्रोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके, दिया ये जवाब
किरेन रिजिजू के PAK सपोर्ट वाले आरोप पर भड़के कॉक्रोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके, दिया ये जवाब
इंडिया
दिल्ली के लालकिला मैदान में आज आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन, अमित शाह भी होंगे शामिल, जानें क्या हैं मांगें?
दिल्ली के लालकिला मैदान में आज आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन, अमित शाह भी होंगे शामिल, जानें क्या हैं मांगें?
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Train Blast: पाकिस्तान में BLA ने रेलवे ट्रैक उड़ाया | Breaking | BLA Attack
PM Modi के बाद नेताओं की बदली Ride! कोई Bike पर तो कोई EV में दिखा | #pmmodi #autolive
Breaking | US Iran Peace Deal: Donald Trump के दावे पर ईरान का बड़ा पलटवार! | Hormuz | Nuclear
Attack on Trump Breaking: शूटर की प्लानिंग पर बड़ा खुलासा! | America | Breaking | White House
Breaking | US Iran Peace Deal: ईरान के साथ ट्रंप की डील फाइनल! | Hormuz | Nuclear | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फाल्टा उपचुनाव: जिस सीट पर TMC कैंडिडेट जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां वोटों की गिनती शुरू, जानें कौन आगे?
फाल्टा उपचुनाव: जिस सीट पर TMC कैंडिडेट जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां वोटों की गिनती शुरू, जानें कौन आगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन कफ सिरप घोटाला: 40000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 900 करोड़ के काले कारोबार का खुलासा
कोडीन कफ सिरप घोटाला: 40000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 900 करोड़ के काले कारोबार का खुलासा
इंडिया
दिल्ली के लालकिला मैदान में आज आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन, अमित शाह भी होंगे शामिल, जानें क्या हैं मांगें?
दिल्ली के लालकिला मैदान में आज आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन, अमित शाह भी होंगे शामिल, जानें क्या हैं मांगें?
क्रिकेट
MI vs RR Pitch Report: वानखेड़े की पिच नंबर-6 पर होगा मुंबई बनाम राजस्थान मैच, जानिए बल्लेबाजों या गेंदबाजों में किसे होगा फायदा?
वानखेड़े की पिच नंबर-6 पर होगा MI vs RR मैच, जानिए बल्लेबाजों या गेंदबाजों में किसे होगा फायदा?
बॉलीवुड
Aishwarya Rai Cannes 2026: कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
विश्व
White House Shooting: कौन है 21 साल का नसीरे बेस्ट, जिसने व्हाइट हाउस के बाहर की थी फायरिंग? सामने आई फोटो
कौन है 21 साल का नसीरे बेस्ट, जिसने व्हाइट हाउस के बाहर की थी फायरिंग? सामने आई फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद बुरे फंसे अजय राय, अब वाराणसी में भी केस दर्ज 
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद बुरे फंसे अजय राय, अब वाराणसी में भी केस दर्ज 
यूटिलिटी
UPPCL: क्या बिजली का बिल बिगाड़ रहा है बजट? यहां जानें पैसे बचाने के आसान तरीके
क्या बिजली का बिल बिगाड़ रहा है बजट? यहां जानें पैसे बचाने के आसान तरीके
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget