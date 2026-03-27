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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: रेस्तरां में खाने का इंतजार कर रहा था शख्स, आ गया बंदूकधारी; देखें फिल्मी स्टाइल फाइट का वीडियो

Viral Video: रेस्तरां में खाने का इंतजार कर रहा था शख्स, आ गया बंदूकधारी; देखें फिल्मी स्टाइल फाइट का वीडियो

Viral Video: वीडियो में दिखाया गया है कि एक युवक आराम से रेस्टोरेंट में बैठकर अपने फोन का इस्तेमाल कर रहा होता है. माहौल बिल्कुल सामान्य होता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 27 Mar 2026 12:51 PM (IST)
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Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और उस युवक की बहादुरी की तारीफ भी कर रहे हैं. यह घटना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती, जहां एक आम आदमी अचानक खतरे का सामना करता है और बिना डरे हालात को अपने पक्ष में कर लेता है.  वीडियो में दिखाया गया है कि एक युवक आराम से रेस्टोरेंट में बैठकर अपने फोन का इस्तेमाल कर रहा होता है. माहौल बिल्कुल सामान्य होता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है. 

अचानक रेस्टोरेंट में घुसा हथियारबंद शख्स

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक आराम से रेस्टोरेंट में बैठकर अपने फोन का इस्तेमाल कर रहा होता है, तभी एक हेलमेट पहने व्यक्ति अचानक रेस्टोरेंट के अंदर आता है. उसके हाथ में बंदूक होती है, जिसे दिखा कर वह वहां मौजूद युवक को डराने की कोशिश करता है. वह युवक से पैसे और फोन देने की मांग करता है. कुछ पल के लिए माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है. ऐसा लगता है कि युवक डर जाएगा और चुपचाप अपनी चीजें सौंप देगा. लेकिन कहानी यहीं पलट जाती है. युवक पहले ऐसा दिखाता है जैसे वह अपना फोन देने वाला है. जैसे ही मौका मिलता है, वह अचानक हमलावर पर टूट पड़ता है. उसकी इस चालाकी से हमलावर संभल नहीं पाता. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: भाई दूसरी दुनिया में है... मुंह में बीड़ी दबाए एक ही पोजीशन में घंटों खड़ा रहा शख्स, वीडियो वायरल

फिल्मी सीन जैसा लगा पूरा मामला

इसके बाद युवक बिना डरे लगातार हमला करता है और बंदूकधारी को काबू में कर लेता है. वह उससे हथियार भी छीन लेता है. पूरी घटना कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाती है, लेकिन यह दिखा देती है कि सही समय पर हिम्मत और समझदारी कितनी काम आ सकती है. इस घटना को देखकर लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म का एक्शन सीन चल रहा हो. एक आम इंसान का इस तरह खतरे का सामना करना और जीत जाना वाकई हैरान करने वाला है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने युवक को रियल हीरो कहा, तो किसी ने उसकी बहादुरी की तारीफ की, कई यूजर्स ने लिखा कि अगर हर कोई ऐसे समय पर हिम्मत दिखाए, तो अपराधियों का हौसला अपने आप कम हो जाएगा. 

यह भी पढ़ें -  डेट नहीं ये तो ‘फेयरीटेल मोमेंट’ है... लड़की को मिला परिवार के सामने शादी का प्रपोजल, वीडियो हो गई वायरल

Published at : 27 Mar 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
VIRAL VIDEO Restaurant Robbery Video Gunman Attack Restaurant Fight
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