Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो हंसी और मनोरंजन का खास पल लाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. वीडियो में भारतीय सेना के जवानों का एक मजेदार अंदाज़ में गाना गाते देखने को मिला.

गणतंत्र दिवस की तैयारियों के दौरान भारतीय सेना के जवानों ने परेड की रिहर्सल के दौरान लाइन में चलते हुए, अपने एक मजेदार और वायरल अंदाज़ में गाना गाया, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी. वीडियो में जवानों ने कृिश का मशहूर गाना गाया, “ले बेट्टा! दिल ना लिया, दिल ना दिया…”

वीडियो में देखा जा सकता है कि परेड की रिहर्सल के दौरान जवानों ने पूरी अनुशासन के साथ, परफेक्ट ताल और कॉर्डिनेशन में गाना गा रहे हैं, लेकिन अंदाज़ कुछ ऐसा मजेदार है कि देखने वाले लोगों को हँसी रोकना मुश्किल हो जाता है.

धूम पिंटू का मजेदार कनेक्शन

यह गाना पहले से ही धूम पिंटू के अंदाज़ में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो चुका है. धूम पिंटू ने इसी गाने को गाकर लोगों के बीच धूम मचा दी थी और अब जवानों ने भी इसी अंदाज़ में गानाकर इस वीडियो को मनोरंजक और एक नई मजेदार ऊँचाई दे दी.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई रील

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसे लाइक, शेयर और कमेंट किया. यूजर्स ने इस रील के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जवानों की इस रचनात्मकता और मस्ती की जमकर तारीफ की. कई लोग इसे देखकर हंसते-हंसते वीडियो बार-बार देख रहे हैं. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज़ में लिखा कि यह परेड का सबसे मजेदार हिस्सा है.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

इस मजेदार सोशल मीडिया यूजर्स ने इस रिहर्सल वीडियो पर जमकर तारीफ करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दी. वीडियो ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर हँसी का तड़का लगाया, बल्कि भारतीय सेना के जवानों की कूलनेस और टीम स्पिरिट को भी सामने लाया.

एक यूजर ने लिखा: "वाह! जवान भी गाने में कम नहीं हैं. ये रिहर्सल देखकर मज़ा आ गया." दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज़ में कमेंट किया, "ले बेट्टा! दिल ना लिया, दिल ना दिया… जवानों ने तो वीडियो में जान डाल दी."