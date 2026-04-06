मैसूरु रेलवे स्टेशन से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में नीदरलैंड से भारत घूमने आई एक विदेशी महिला रेलवे पुलिस फॉर्स की जमकर तारीफ कर रही है. उसका कहना है कि ट्रेन में उसका गिटार रह गया था जिसके बाद आरपीएफ ने उसकी तुरंत मदद की और अगले ही दिन उसे थाने से उसका गिटार वापस मिल गया.

आरपीएफ ने विदेशी महिला को लौटाया खोया हुआ गिटार

दरअसल, डीआरएम मैसूरु ने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट को शेयर करते हुए बताया कि नीदरलैंड की नागरिक रेन्स्के रोज टर्मेनलेन ट्रेन नंबर 16551 एमएएस-एपी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही थी, जिसके बाद उनका गिटार ट्रेन में ही छूट गया. इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत रेलवे पुलिस को दी. पोस्ट के अनुसार सूचना मिलते ही आरपीएफ कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और अशोकपुरम स्टेशन के कर्मचारियों के साथ मिलकर महिला के गिटार को खोज निकाला.

Swift Action by RPF Mysuru Saves Passenger’s Belongings

A foreign passenger, Ms. Renske Roos Termenlen (Citizen of Netherlands), who had accidentally left behind her guitar on Train No. 16551 MAS–AP Express at Mysuru Railway Station, was relieved after the prompt response of RPF… pic.twitter.com/SsplJc33Bc — DRM Mysuru (@DrmMys) April 5, 2026

महिला ने रेलवे पुलिस की जमकर की तारीफ

वायरल पोस्ट में दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी विदेशी महिला को गिटार थमा रहा है और विदेशी महिला कैमरे पर अपने साथ हुए घटनाक्रम को दोहराते हुए रेलवे पुलिस की तारीफ कर रही है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स ने दी अलग अलग प्रतिक्रियाएं

वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पिछले साल मेरा फोन भी ट्रेन में छूट गया था और वो आजतक नहीं मिला, भारतीय लोगों का भी ऐसे ही ख्याल रखा करो. एक और यूजर ने लिखा...आरपीएफ का ये काम बहुत ही सराहनीय है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लेकिन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है.

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