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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगभारत घूमने आई विदेशी महिला का ट्रेन में छूटा गिटार, फिर RPF ने यूं की मदद, तारीफ करते नहीं थकी गौरी मैम, वीडियो वायरल

भारत घूमने आई विदेशी महिला का ट्रेन में छूटा गिटार, फिर RPF ने यूं की मदद, तारीफ करते नहीं थकी गौरी मैम, वीडियो वायरल

दरअसल, डीआरएम मैसूरु ने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट को शेयर करते हुए बताया कि नीदरलैंड की नागरिक रेन्स्के रोज टर्मेनलेन ट्रेन नंबर 16551 एमएएस-एपी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 06 Apr 2026 06:59 PM (IST)
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मैसूरु रेलवे स्टेशन से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में नीदरलैंड से भारत घूमने आई एक विदेशी महिला रेलवे पुलिस फॉर्स की जमकर तारीफ कर रही है. उसका कहना है कि ट्रेन में उसका गिटार रह गया था जिसके बाद आरपीएफ ने उसकी तुरंत मदद की और अगले ही दिन उसे थाने से उसका गिटार वापस मिल गया.

आरपीएफ ने विदेशी महिला को लौटाया खोया हुआ गिटार

दरअसल, डीआरएम मैसूरु ने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट को शेयर करते हुए बताया कि नीदरलैंड की नागरिक रेन्स्के रोज टर्मेनलेन ट्रेन नंबर 16551 एमएएस-एपी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही थी, जिसके बाद उनका गिटार ट्रेन में ही छूट गया. इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत रेलवे पुलिस को दी. पोस्ट के अनुसार सूचना मिलते ही आरपीएफ कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और अशोकपुरम स्टेशन के कर्मचारियों के साथ मिलकर महिला के गिटार को खोज निकाला.

महिला ने रेलवे पुलिस की जमकर की तारीफ

वायरल पोस्ट में दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी विदेशी महिला को गिटार थमा रहा है और विदेशी महिला कैमरे पर अपने साथ हुए घटनाक्रम को दोहराते हुए रेलवे पुलिस की तारीफ कर रही है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार चला रहीं दीदी ने ठोक दी बाइक, फिर सड़क पर जमकर हुआ कलेश; वीडियो वायरल

यूजर्स ने दी अलग अलग प्रतिक्रियाएं

वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पिछले साल मेरा फोन भी ट्रेन में छूट गया था और वो आजतक नहीं मिला, भारतीय लोगों का भी ऐसे ही ख्याल रखा करो. एक और यूजर ने लिखा...आरपीएफ का ये काम बहुत ही सराहनीय है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लेकिन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है.

यह भी पढ़ें: Viral video: अरे, यह तो प्लेटफॉर्म ही चलने लगा! रेलवे ट्रैक का यह वीडियो उड़ा रहा हर किसी के होश

Published at : 06 Apr 2026 06:59 PM (IST)
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