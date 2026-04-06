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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअंकल बचा लो प्लीज... मासूम बच्ची ने तोड़ लिए अमरूद तो रस्सी से बांधकर पीटा, हैवानियत का वीडियो वायरल

अंकल बचा लो प्लीज... मासूम बच्ची ने तोड़ लिए अमरूद तो रस्सी से बांधकर पीटा, हैवानियत का वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने अपने घर के बरामदे में सीढ़ियों की रेलिंग से एक मासूम बच्ची को बांधा हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 06 Apr 2026 06:20 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के बहडाला गांव से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक प्रवासी मासूम बच्ची को महज एक अमरूद तोड़ने की छोटी सी बात पर क्रूरता का शिकार बनाया गया. आरोप है कि गुस्साए एक पूर्व फौजी ने बच्ची को सीढ़ियों से बांध दिया और बेरहमी से उसकी पिटाई की. वीडियो देखने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा.

अमरूद तोड़ने पर पूर्व फौजी ने बच्ची को रस्सी से बांधा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने अपने घर के बरामदे में सीढ़ियों की रेलिंग से एक मासूम बच्ची को बांधा हुआ है. बच्ची दर्द से तड़प रही है और रो रही है. एक शख्स इस घटना का वीडियो बनाते हुए वहां मौजूद दूसरे शख्स से पूछता है जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि वो पूर्व फौजी है. इसी पूर्व फौजी ने बच्ची को रस्सी से बांधा है और वो आरोप लगा रहा है कि इस बच्ची ने उसके घर से अमरूद तोड़े हैं.

कैमरामैन से बोली बच्ची, भैया बचा लो

वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्ची जोर जोर से रो रही है और वीडियो बना रहे शख्स से कह रही है कि भैया मुझे बचा लो. इसके बाद कैमरामैन पूर्व फौजी को कहता है कि अमरूद तोड़ने पर इस तरह से सजा कौन देता है. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है और यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral video: अरे, यह तो प्लेटफॉर्म ही चलने लगा! रेलवे ट्रैक का यह वीडियो उड़ा रहा हर किसी के होश

यूजर्स बोले, सख्स से सख्त सजा मिले

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कितनी प्यारी बच्ची है, अमरूद तोड़ने पर हैवान बनना ठीक नहीं. एक और यूजर ने लिखा...अंकल की इंसानियत मर चुकी है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन अंकल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार चला रहीं दीदी ने ठोक दी बाइक, फिर सड़क पर जमकर हुआ कलेश; वीडियो वायरल

Published at : 06 Apr 2026 06:17 PM (IST)
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