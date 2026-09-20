गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरानू मंडल ने गाया आइटम सॉन्ग, कांटा लगा पर झूमा पूरा इंटरनेट

रानू मंडल ने गाया आइटम सॉन्ग, कांटा लगा पर झूमा पूरा इंटरनेट

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रानू मंडल मशहूर गाना कांटा लगा गाती दिखाई दे रही है. इस दौरान एक शख्स उनके पास खड़ा है और उसी की फरमाइश पर रानू मंडल यह गाना गाती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Sep 2026 02:51 PM (IST)
Preferred Sources

रानू मंडल एक ऐसा नाम जिनका जमीन से आसमान तक का सफर पूरी दुनिया ने देखा. एक ओर जहां सड़क पर चंद पैसों के लिए गाना गाते हुए वह अपना जीवन गुजार रही थी तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के बड़े सिंगर्स के साथ माइक शेयर करते हुए रानू मंडल ने अपनी कहानी खुद लिखी. अब ऐसे में रानू मंडल ने मशहूर आइटम सॉन्ग गाया है जो हर किसी को भा रहा है. मशहूर गाना कांटा लगा गाते हुए रानू मंडल ने जो एक्सप्रेशंस दिए उसने यूजर्स और फैंस का दिल जीत लिया.

रानू मंडल ने गाया आइटम सॉन्ग

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रानू मंडल मशहूर गाना कांटा लगा गाती दिखाई दे रही है. इस दौरान एक शख्स उनके पास खड़ा है और उसी की फरमाइश पर रानू मंडल यह गाना गाती हैं. गाना गाते हुए रानू मंडल के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी लोगों का दिल जीत रहे हैं. रानू मंडल की आवाज के तो दिवाने लोग थे ही लेकिन अब उनके मुंह से आइटम सॉन्ग सुनकर यूथ भी उनकी आवाज का दीवाना हो गया है. आपको बता दें कि रानू मंडल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और कभी देशभक्ति तो कभी बॉलीवुड सॉन्ग गुनगुनाती रहती हैं. उनके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
शेर और बाघ की हुई खतरनाक लड़ाई, वीडियो में देखें किसकी हुई जीत
शेर और बाघ की हुई खतरनाक लड़ाई, वीडियो में देखें किसकी हुई जीत
ट्रेंडिंग
स्कूटी की सीट पर फंसाई बेंच और बना दी रेलगाड़ी, जुगाड़ देखकर यूजर्स हैरान
स्कूटी की सीट पर फंसाई बेंच और बना दी रेलगाड़ी, जुगाड़ देखकर यूजर्स हैरान
ट्रेंडिंग
अमेरिका में गणेश पूजा से बजा फायर अलार्म, घबरा गया परिवार
अमेरिका में गणेश पूजा से बजा फायर अलार्म, घबरा गया परिवार
ट्रेंडिंग
रील का चक्कर या मौत से खिलवाड़, हाईवे पर हसीना के डांस का वीडियो वायरल
रील का चक्कर या मौत से खिलवाड़, हाईवे पर हसीना के डांस का वीडियो वायरल

रातों रात फेमस हुई थी रानू मंडल

रानू मारिया मंडल एक भारतीय प्लेबैक सिंगर रही हैं जो साल 2019 में पश्चिम बंगाल के राणाघाट रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर का गाना "एक प्यार का नगमा है" गाते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई थीं. इसके बाद उन्हें हिमेश रेशमिया ने अपने साथ गाना गाने का मौका भी दिया था.

यूजर्स बोले, हर दिन कुछ नया करती हैं रानू मंडल

वीडियो को Talent Ki Duniya नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह क्या आवाज है. एक और यूजर ने लिखा...रानू मंडल ने आज आइटम सॉन्ग गाकर दिखा दिया कि वह कुछ ही कर सकती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...रानू मंडल हर दिन कुछ नया करती हैं.

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 20 Sep 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
शेर और बाघ की हुई खतरनाक लड़ाई, वीडियो में देखें किसकी हुई जीत
शेर और बाघ की हुई खतरनाक लड़ाई, वीडियो में देखें किसकी हुई जीत
ट्रेंडिंग
स्कूटी की सीट पर फंसाई बेंच और बना दी रेलगाड़ी, जुगाड़ देखकर यूजर्स हैरान
स्कूटी की सीट पर फंसाई बेंच और बना दी रेलगाड़ी, जुगाड़ देखकर यूजर्स हैरान
ट्रेंडिंग
अमेरिका में गणेश पूजा से बजा फायर अलार्म, घबरा गया परिवार
अमेरिका में गणेश पूजा से बजा फायर अलार्म, घबरा गया परिवार
ट्रेंडिंग
रील का चक्कर या मौत से खिलवाड़, हाईवे पर हसीना के डांस का वीडियो वायरल
रील का चक्कर या मौत से खिलवाड़, हाईवे पर हसीना के डांस का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

CHINA ROBOT ARMY: हजारों Robots की Army बना चुका है चीन! |ABPLIVE
Sansani : रफ्तार के जुनून में मौत को दावत ! | Greater Noida | Hit And Run Case
DU छात्र संघ चुनाव में ABVP का परचम
Gen Z के बीच ABVP का दबदबा..जीत से क्या निकले मायने?
DUSU Election Results: ABVP की जीत, NSUI का खाता भी नहीं खुला..Gen Z के मूड के मायने क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार MLC चुनावः जन सुराज ने 5 उम्मीदवार घोषित किए, जानें किसे कहां से मिला टिकट?
बिहार MLC चुनावः जन सुराज ने 5 उम्मीदवार घोषित किए, जानें किसे कहां से मिला टिकट?
इंडिया
मुश्किल में हुमायूं कबीर! पार्टी का नेता नकली नोटों और हथियार के साथ गिरफ्तार
मुश्किल में हुमायूं कबीर! पार्टी का नेता नकली नोटों और हथियार के साथ गिरफ्तार
टेलीविजन
शूटिंग न हो तो कैसा दिखता है ‘तारक मेहता’ का सेट? मुनमुन दत्ता ने दिखाई झलक
शूटिंग न हो तो कैसा दिखता है ‘तारक मेहता’ का सेट? मुनमुन दत्ता ने दिखाई झलक
क्रिकेट
एशियन गेम्स: वजन कम करने की कोशिश में बेहोश हुआ भारतीय खिलाड़ी, बिना खेले क्वार्टरफाइनल से बाहर
एशियन गेम्स: वजन कम करने की कोशिश में बेहोश हुआ भारतीय खिलाड़ी, बिना खेले क्वार्टरफाइनल से बाहर
विश्व
वीकेंड की छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की धमकी के बाद US अलर्ट
वीकेंड की छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की धमकी के बाद US अलर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
नौकरी
हाई सैलरी जॉब पाने का मौका दे रहा SBI, मिलेगा 98 लाख तक का पैकेज
हाई सैलरी जॉब पाने का मौका दे रहा SBI, मिलेगा 98 लाख तक का पैकेज
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितना दूध देती है भदावरी भैंस, क्यों कम होती जा रही इनकी संख्या?
एक दिन में कितना दूध देती है भदावरी भैंस, क्यों कम होती जा रही इनकी संख्या?
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget