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VVIP कॉलोनी में महिला से चेन स्नैचिंग, CCTV देख दहल जाएगा दिल

देहरादून की पॉश वसंत विहार कॉलोनी में महिला से कथित चेन स्नैचिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना के बाद महिला सड़क पर रोती-बिलखती नजर आई.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Aug 2026 07:31 AM (IST)
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उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में एक महिला सड़क पर रोती-बिलखती नजर आ रही है. दावा किया जा रहा है कि बदमाशों ने महिला के गले से चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए.

ऑफिसर्स कॉलोनी में वारदात

बताया जा रहा है कि यह घटना देहरादून के वसंत विहार फेज-2 स्थित गेट नंबर 82 के सामने शाम करीब 5 बजे हुई. यह इलाका शहर की पॉश और वीवीआईपी कॉलोनियों में गिना जाता है, जहां कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी रहते हैं. ऐसे इलाके में हुई इस वारदात ने स्थानीय लोगों को भी हैरान कर दिया है.

एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. खबर केवल सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के आधार पर लिखी गई है.

वीडियो में रोती दिखी महिला

वायरल वीडियो में महिला काफी परेशान और भावुक नजर आ रही है. वह रोते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाती दिखाई देती है. घटना के बाद आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए और महिला को संभालने की कोशिश करते नजर आए.

 
 
 
 
 
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सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि अगर शहर की प्रमुख और अधिकारियों की कॉलोनी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आम इलाकों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

लोगों में बढ़ी चिंता

घटना के बाद इलाके के लोगों में चिंता का माहौल है. सोशल media पर भी लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं. फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर लोगों के बीच काफी चर्चा हो रही है और मामला तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है.

यह भी पढ़ें: Little Girl Viral Video: आर्मी यूनिफॉर्म में आतंकी मारने की जिद, बच्ची का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर नाराजगी जताई है. कई यूजर्स का कहना है कि अगर देहरादून की वीवीआईपी और अधिकारियों की कॉलोनी में भी दिनदहाड़े महिलाओं के साथ ऐसी वारदात हो सकती है, तो आम इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का क्या हाल होगा. लोगों ने पुलिस से आरोपियों को जल्द पकड़ने और इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की.

कुछ यूजर्स ने महिला की हालत देखकर दुख जताया और कहा कि चेन की कीमत से ज्यादा दर्द उस डर और सदमे का होता है जिससे पीड़ित को गुजरना पड़ता है. वहीं कई लोगों ने लिखा कि सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभी भी बहुत काम किए जाने की जरूरत है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 07:31 AM (IST)
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