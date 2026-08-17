VVIP कॉलोनी में महिला से चेन स्नैचिंग, CCTV देख दहल जाएगा दिल

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में एक महिला सड़क पर रोती-बिलखती नजर आ रही है. दावा किया जा रहा है कि बदमाशों ने महिला के गले से चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए.

ऑफिसर्स कॉलोनी में वारदात

बताया जा रहा है कि यह घटना देहरादून के वसंत विहार फेज-2 स्थित गेट नंबर 82 के सामने शाम करीब 5 बजे हुई. यह इलाका शहर की पॉश और वीवीआईपी कॉलोनियों में गिना जाता है, जहां कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी रहते हैं. ऐसे इलाके में हुई इस वारदात ने स्थानीय लोगों को भी हैरान कर दिया है.

एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. खबर केवल सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के आधार पर लिखी गई है.

वीडियो में रोती दिखी महिला

वायरल वीडियो में महिला काफी परेशान और भावुक नजर आ रही है. वह रोते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाती दिखाई देती है. घटना के बाद आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए और महिला को संभालने की कोशिश करते नजर आए.

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सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि अगर शहर की प्रमुख और अधिकारियों की कॉलोनी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आम इलाकों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

लोगों में बढ़ी चिंता

घटना के बाद इलाके के लोगों में चिंता का माहौल है. सोशल media पर भी लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं. फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर लोगों के बीच काफी चर्चा हो रही है और मामला तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है.

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सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर नाराजगी जताई है. कई यूजर्स का कहना है कि अगर देहरादून की वीवीआईपी और अधिकारियों की कॉलोनी में भी दिनदहाड़े महिलाओं के साथ ऐसी वारदात हो सकती है, तो आम इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का क्या हाल होगा. लोगों ने पुलिस से आरोपियों को जल्द पकड़ने और इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की.

कुछ यूजर्स ने महिला की हालत देखकर दुख जताया और कहा कि चेन की कीमत से ज्यादा दर्द उस डर और सदमे का होता है जिससे पीड़ित को गुजरना पड़ता है. वहीं कई लोगों ने लिखा कि सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभी भी बहुत काम किए जाने की जरूरत है.

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