असम में बाइकर ने बच्चे को दिया हेलमेट, वीडियो देखकर लोग हुए इमोशनल

Man Gives Helmet to Child: कभी-कभी सड़क पर हुई एक छोटी सी घटना भी लोगों का दिल जीत लेती है. ऐसा ही कुछ हुआ गुवाहाटी की सड़कों पर, जहां एक बाइक चलाने वाले शख्स ने बिना हेलमेट के स्कूटी पर बैठे एक छोटे बच्चे को देखा और चुपचाप निकल जाने की बजाय रुककर उसकी मदद की. उसने बच्चे को अपना खुद का बच्चों वाला हेलमेट दे दिया और उसकी मां से एक छोटी सी गुजारिश भी की. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इस शख्स की खूब तारीफ की. आइए जानते हैं कि आखिर वीडियो में हुआ क्या और लोगों ने इस पर क्या कहा.

वीडियो में क्या दिखाया गया है?

यह वीडियो असम के गुवाहाटी शहर का है, जिसे इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाने वाले लेकी गोस्वामी नाम के शख्स ने शेयर किया. वीडियो में गोस्वामी अपनी बाइक पर एक महिला के साथ चलते हुए दिखते हैं, जो अपने बेटे को स्कूटी पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जा रही थी. बच्चे के सिर पर कोई हेलमेट नहीं था. गोस्वामी उस महिला के पास रुकते हैं और कहते हैं, "दीदी, मेरे पास एक छोटा हेलमेट है, क्या मैं यह बच्चे को दे सकता हूं? यह बच्चों वाला हेलमेट है." इसके बाद वे महिला से गुजारिश करते हैं कि जब भी वह बच्चे को स्कूल छोड़ने जाएं, तो उसे हमेशा हेलमेट पहनाएं. उन्होंने यह भी बताया कि गुवाहाटी में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर जाता है और गड्ढे भी दिखाई नहीं देते, इसलिए अपने साथ साथ बच्चों के लिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है.

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वीडियो पर लोगों ने क्या कहा?

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब पसंद किया और कई लोगों ने अपनी राय भी दी. एक यूजर ने लिखा कि उसने कई बार देखा है कि माता-पिता खुद हेलमेट पहनते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पहनाते, और सभी को अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए. साथ ही उन्होंने इस बाइक चलाने वाले शख्स की तारीफ करते हुए कहा कि यह सही काम करने का बहुत अच्छा उदाहरण है. एक और यूजर ने लिखा कि यह देखकर दुख होता है कि माता-पिता खुद हेलमेट पहनते हैं और बच्चों को बिना हेलमेट के बिठाते हैं, खासकर जब वे स्कूल जा रहे हों. उन्होंने सभी माता-पिता से गुजारिश की कि वे अपने बच्चों को जरूर हेलमेट पहनाएं.

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