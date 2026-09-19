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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग22 सितंबर को फ्री मिलेगा आईफोन, शख्स ने किया एलान, यूजर्स में जश्न

22 सितंबर को फ्री मिलेगा आईफोन, शख्स ने किया एलान, यूजर्स में जश्न

राकेश टेहरान ने बताया कि 22 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच iPhone बांटने का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह पहल 'Jai Mata Di' के मार्गदर्शन में शुरू की जा रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Sep 2026 09:45 PM (IST)
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लंगर में आपने अब तक खाना, पानी और जरूरत की दूसरी चीजें बंटते हुए खूब देखा होगा, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि अब लंगर में iPhone भी बांटे जाएंगे तो शायद आपको भी एक बार यकीन नहीं होगा. सोशल मीडिया पर इन दिनों 'iPhone Langar' का ऐलान तेजी से चर्चा में है. 'Raja D King' के नाम से मशहूर राकेश टेहरान ने ऐलान किया है कि वह करीब 100 लोगों को मुफ्त में iPhone देंगे. खास बात यह है कि इन फोन को वह किसी इनाम की तरह नहीं, बल्कि 'प्रसाद' के तौर पर बांटने की बात कह रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह आयोजन 22 सितंबर से शुरू होगा और चंडीगढ़ और मोहाली के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा. ऐलान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और हर किसी के मन में एक ही सवाल है- आखिर फ्री iPhone किसे मिलने वाला है?

22 सितंबर से शुरू होगा 'iPhone Langar'

राकेश टेहरान ने बताया कि 22 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच iPhone बांटने का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह पहल 'Jai Mata Di' के मार्गदर्शन में शुरू की जा रही है. उनके मुताबिक, जिन लोगों को फोन मिलेगा, उन्हें iPhone प्रसाद के रूप में दिया जाएगा. यानी जिस तरह लंगर में लोगों को प्रसाद मिलता है, उसी अंदाज में यहां लोगों को iPhone मिलने की बात कही गई है.

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किस्मत वालों को मिलेगा मुफ्त iPhone

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर iPhone किसे मिलेगा? राकेश टेहरान का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा. न कोई पसंदीदा व्यक्ति होगा और न ही कोई खास इंसान. चंडीगढ़ और मोहाली के लोगों में से चुने गए लोगों को फोन दिए जाएंगे. नाम सबके सामने निकाले जाने की बात कही गई है, ताकि पूरी प्रक्रिया लोगों के सामने हो.

सबके सामने निकलेगा नाम, लाइव होगा पूरा कार्यक्रम

राकेश टेहरान ने बताया कि iPhone बांटने की प्रक्रिया लाइव की जाएगी. मीडिया को भी इस आयोजन में बुलाया जाएगा और जिन लोगों को पहले से इस पहल का समर्थन रहा है, उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा. उनके मुताबिक, लोगों के नाम सबके सामने निकाले जाएंगे और जिनका नाम निकलेगा, उन्हें उसी समय iPhone दिया जाएगा. यानी इस पूरे आयोजन में पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की जाएगी.

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सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे- हमें कैसे मिलेगा iPhone?

'iPhone Langar' का ऐलान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. कुछ लोग इस अनोखे आइडिया को लेकर हैरानी जता रहे हैं, तो कुछ के मन में यही सवाल है कि आखिर फोन पाने के लिए क्या करना होगा. वहीं कुछ यूजर्स मुफ्त iPhone मिलने की बात को मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं और अपने दोस्तों को भी टैग कर रहे हैं. सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि अगर नाम सच में लकी ड्रॉ के जरिए निकाला जाएगा, तो किसकी किस्मत चमकेगी.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 09:42 PM (IST)
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