इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च किया था. इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की है. इंडिया गठबंधन अब मंगलवार (13 अक्टूबर) शाम 4 बजे प्रेस कन्फ्रेंस करेगा. गठंबधन की इससे पहली टी-मीटिंग होगी, जिसमें कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियों के नेता शामिल होंगे.

गठबंधन के सांसद मंगलवार को मुलाकात करेंगे. वे चाय पर होने वाली मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं. इससे पहले राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के 11 नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन इसको लेकर पेंच फस गया है. अब गठबंधन के नेताओं की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट की ओर से 13 अक्टूबर के लिए जारी सप्लीमेंट्री लिस्ट में राहुल गांधी की याचिका शामिल नहीं हुई है.

दरअसल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 14 कमियां पाई हैं. इन कमियों को दूर करने के बाद ही यह मामला सुनवाई के लिए लिस्ट हो सकेगा.

रजिस्ट्री के मुताबिक, याचिका में कई तकनीकी और दस्तावेजी खामियां हैं. इनमें लोगों को नाम से प्रतिवादी बनाना, पुराने फैसले की कॉपी न लगाना और 9 याचिकाकर्ताओं का वकालतनामा न होना शामिल है. इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आईडी कार्ड की धुंधली कॉपी दी गई है और कोर्ट को 220 रुपए कोर्ट फीस कम मिली है.

गौरतलब है कि गठबंधन से पहले बीते शनिवार (10 अक्टूबर) को कॉकरोच जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया था. इस दौरान सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिया गया था. हालांकि इन्हें फिर छोड़ दिया गया. इसके बाद मंगलवार को फिर से सौरव दास और आशुतोष रांका प्रदर्शन करने पहुंच गए. सौरव दास को फिर से हिरासत में लिया गया.