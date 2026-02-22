"ये मजा कहीं जान न लेले" रेलवे ट्रैक को ही बना डाला पिकनिक स्पॉट, पटरी पर बेडमिंटन खेलते दिखाई दिए बच्चे, वीडियो वायरल
वीडियो देखते ही लोगों के मुंह से एक ही बात निकल रही है – “ये मजा कहीं जान न ले ले.” यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है और रेलवे सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.
सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में लोग कब क्या कर बैठें, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता जा रहा है. कभी चलती ट्रेन के सामने रील बनाई जाती है तो कभी ऊंची इमारतों पर खतरनाक स्टंट. अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें बच्चों और कुछ बड़े लोगों को रेलवे ट्रैक पर ही बैडमिंटन खेलते देखा जा सकता है. जिस जगह ट्रेनें दौड़ती हैं, उसी पटरी को पिकनिक स्पॉट और खेल का मैदान बना दिया गया. वीडियो देखते ही लोगों के मुंह से एक ही बात निकल रही है – “ये मजा कहीं जान न ले ले.” यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है और रेलवे सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.
रेलवे ट्रैक पर रात के वक्त बैडमिंटन खेलते दिखे बच्चे
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के समय रेलवे ट्रैक के आसपास काफी लोग मौजूद हैं. कुछ बच्चे पटरी के बीचों-बीच बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं. वहीं पास में कुछ महिलाएं और अन्य लोग खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं. ऐसा प्रतीत होता है मानो रेलवे ट्रैक को अस्थायी खेल मैदान बना दिया गया हो. वीडियो में साफ दिखता है कि शटल पटरी के ऊपर से इधर-उधर जा रही है और बच्चे पूरे उत्साह के साथ खेल में मशगूल हैं. आसपास रोशनी भी नजर आती है और कुछ दुकानें या मकान ट्रैक के बिल्कुल पास दिखाई देते हैं. यह दृश्य देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है.
बेहद खरतनाक साबित हो सकती है ऐसी लापरवाही
रेलवे ट्रैक बेहद संवेदनशील क्षेत्र होता है जहां बिना अनुमति प्रवेश करना भी खतरनाक और कानूनन अपराध हो सकता है. ट्रेन किसी भी समय आ सकती है और थोड़ी सी चूक बड़ा हादसा बन सकती है. यही वजह है कि वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग चिंता जता रहे हैं. हालांकि वायरल वीडियो से ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि जहां ये सब किया जा रहा है वह ट्रैक चालू है या नहीं. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे देखने के बाद लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
यूजर्स ने जताई चिंता
वीडियो को aju_love_70_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ट्रेन अगर आ गई तो कितनी देर लगेगी तुम्हें हटने में. एक और यूजर ने लिखा...रमजान के महीने में हर ओर रौनक होती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...यह मजा कहीं सजा में न बदल जाए.
