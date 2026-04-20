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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पुलिस से बदतमीजी कर रहे किन्नर का बढ़िया से हुआ इलाज, जवान ने बाल पकड़ जमकर कूटा, वीडियो वायरल

Video: पुलिस से बदतमीजी कर रहे किन्नर का बढ़िया से हुआ इलाज, जवान ने बाल पकड़ जमकर कूटा, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक किन्नर को रेलवे स्टेशन पर पुलिस वाले से बदतमीजी करते देखा जा सकता है. वीडियो में किन्नर लगातार पुलिस वाले पर चिल्ला रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 20 Apr 2026 05:09 PM (IST)
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किन्नरों को आपने अक्सर ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पर लोगों से बदतमीजी करते देखा होगा. कई बार लोग इनसे इतने परेशान हो जाते हैं कि पुलिस को बीच में आना पड़ता है. लेकिन कई किन्नर पुलिस से बदतमीजी करने में भी पीछे नहीं हटते और इसका अंजाम फिर उन्हें भुगतना पड़ता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक किन्नर को पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करना महंगा पड़ा गया. वीडियो देखने के बाद लोगों की राय केवल एक ही तरफ झुकी मिली, सभी का कहना था, जो हुआ सही हुआ.

पुलिस वाले से बदतमीजी कर रहा था किन्नर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक किन्नर को रेलवे स्टेशन पर पुलिस वाले से बदतमीजी करते देखा जा सकता है. वीडियो में किन्नर लगातार पुलिस वाले पर चिल्ला रहा है और तालियां बजाकर उसे दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है. इसी दौरान पुलिस वाला किन्नर को समझाता है और कुछ कहता है लेकिन किन्नर है कि अपनी बदतमीजी से पीछे हटने को तैयार ही नहीं है. अब बस यहीं पुलिस वाले का सब्र जवाब दे जाता है और वो किन्नर को सबक सिखाने की ठान लेता है.

पुलिस ने बाल पकड़ जमकर कूटा और अक्ल आ गई ठिकाने

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे किन्नर को जोरदार तमाचा रसीद करता है जिसके बाद किन्नर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है. इसके बाद भी पुलिस वाला रुकता नहीं है, बल्कि किन्नर के बाल पकड़कर उसकी कुटाई कर देता है जिसके बाद किन्नर की सारी होशियारी वहीं दम तोड़ देती है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, ये लोग पुलिस के ही हाथ आते हैं

वीडियो को @BhanuNand नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन लोगों ने यात्रियों को ज्यादा ही परेशान किया हुआ है. एक और यूजर ने लिखा...ये लोग केवल पुलिस वालों के ही हाथ आते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है.

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Published at : 20 Apr 2026 05:09 PM (IST)
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