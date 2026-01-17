सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो देखते ही हंसी और हैरानी दोनों का मिक्स फील करवा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें स्कूल के छोटे बच्चों और उनके मासूम चेहरे ने इंटरनेट यूज़र्स का दिल जीत लिया है. इस वीडियो में बच्चों की मासूमियत और उनकी इंस्टाग्राम आईडी का कॉम्बिनेशन इतना मजेदार है कि कोई भी इसे देखकर हंसे बिना नहीं रह सकता. वैसे तो आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर हर तरह के नाम रखते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो नाम सामने आए हैं, उन्होंने सबको हैरान कर दिया है.

इंस्टाग्राम आईडी के नाम जान हैरान रह जाएंगे आप

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टीचर स्कूल के बच्चों को लाइन में खड़ा करते हैं और बारी-बारी से उनकी इंस्टाग्राम आईडी पढ़ते हैं. हर बच्चे की आईडी सुनकर टीचर की आंखें बड़ी होती जाती हैं. कोई बच्चा अपनी आईडी “लक्की शूटर” रखता है, तो कोई बच्चा “माफिया” के नाम से. सबसे मजेदार तो यह है कि एक बच्चे की आईडी है “रात के शिकारी”. मासूम चेहरे और ऐसे नामों का कॉम्बिनेशन देखकर टीचर खुद हैरान रह जाते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Aisi Ki Taisi Memes (@aisikitaisimemes)

टीचर वीडियो में हंसते हुए पेरेंट्स को चेतावनी देते दिखते हैं कि बच्चों के सोशल मीडिया नाम पर ध्यान दें. उनका संदेश साफ था कि ये नाम सिर्फ मजाक नहीं हैं, बल्कि बच्चों की क्रिएटिविटी और सोशल मीडिया समझ को भी दर्शाते हैं. लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि पेरेंट्स बच्चों को ऑनलाइन नामकरण और सोशल मीडिया पर एक्टिविटी के प्रति सजग बनाएं.

यह भी पढ़ें: "कयामत है कयामत" इन हसीनाओं के ठुमके देख दिल हार बैठेंगे आप, यूजर्स बोले, कोई तो रोक लो- वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, ये बच्चे नहीं बवाल हैं

वीडियो को aisikitaisimemes नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये बच्चे पूरा घर ले डूबेंगे. एक और यूजर ने लिखा...रात के शिकार ओह माय गॉड कैसे कैसे नाम रखे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा.....ये बच्चे नहीं बवाल हैं भाई.

यह भी पढ़ें: Viral Video: शराब पीकर बाइक पर झूम रहा था शख्स, अचानक सामने आया ट्रक और हो गया खेल- डरा देगा वीडियो