20 साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के हल्दीहेड़ी गांव में एक घटना हुई थी जिसमें इसी गांव का रहने वाला 4 साल का बच्चा प्रिंस खेलते हुए एक खुले बोरवेल में गिर गया था. जिसके बाद सेना ने 50 घंटे तक राहत और बचाव कार्य चलाया था और पूरे ढाई दिन बाद चार साल का प्रिंस सही सलामत उस 100 फीट गहरे बोरवेल से सही सलामत निकाल लिया गया था. लेकिन क्या आपको पता है कि वो प्रिंस अब कहां है? उनका अब एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे.

सांसद नवीन जिंदल के साथ दिखाई दिया 24 साल का प्रिंस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें 20 साल पहले 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का बच्चा प्रिंस दिखाई दे रहा है. हालांकि अब प्रिंस 4 साल का नहीं रहा और उसकी उम्र 24 साल हो गई है लेकिन वीडियो देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि उस कभी ना भुलाई जाने वाली घटना को 20 साल हो गए और प्रिंस इतना बड़ा हो गया. वीडियो में एक कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल प्रिंस से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं जिसमें प्रिंस बताता है कि वो कुरुक्षेत्र में पोलो ग्राउंड में पोलो देखने आया हुआ है.

हरियाणा के कुरुक्षेत्र के हल्दाहेड़ी गांव में प्रिंस नाम का 5 वर्षीय बच्चा 21 जुलाई 2006 को खेलते समय 50-60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था।



50 घंटे से अधिक चले भारतीय सेना के व्यापक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे 23 जुलाई 2006 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जिसे देश में काफी… pic.twitter.com/V2KT57ZyLm — Anku Chahar (@anku_chahar) April 19, 2026

फिलहाल क्या करता है प्रिंस, कैसी चल रही है पढ़ाई?

प्रिंस वीडियो में बताता है कि उसने आईटीआई की है और आगे की पढ़ाई जारी है. वीडियो में दिख रहा प्रिंस अब जवान हो चुका है. आपको बता दें कि प्रिंस हरियाणा के हल्दीहेड़ी गांव के रहने वाले हैं और उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स ने की प्रिंस के साहस की तारीफ

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जाको राखे साईयां मार सके ना कोय. एक और यूजर ने लिखा...क्या गजब का साहस दिखाया था इस 4 साल के बच्चे ने. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...तारीफ होनी चाहिए उन सेना के जवानों की और इस बच्चे के साहस की.

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