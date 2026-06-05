'वाह यार मजा आ गया' पहली बार भारतीय रेल में बैठा पाकिस्तानी शख्स, फटी रह गई आंखें

भारत में जब भी आसान सफर की बात आती है तो भारतीय रेल का नाम सबसे पहले लिया जाता है. भारतीय रेल के एसी कोच और कंपार्टमेंट इतने ज्यादा सुगम और लग्जरी हैं कि हम भारतीय तो भारतीय अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोग भी इसकी तारीफें करने लगे हैं. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें खास वीजा पर भारत घूमने आए पाकिस्तान के एक पर्यटक ने जब इंडियन रेलवे का सफर किया तो वो दंग रह गया.

पहली बार भारतीय रेल देख हैरान रह गया पाकिस्तानी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बिलाल आजम नाम का एक पाकिस्तानी शख्स अपने ग्रुप के साथ वाघा बॉर्डर पार करता है और सीधा अमृतसर रेलवे स्टेशन से राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है. ट्रेन में जाने के बाद जब वो इसके एसी कंपार्टमेंट देखता है तो उसके मुंह से एसी देखकर यकायक "वाह यार मजा आ गया" निकल जाता है. उसके साथी भी ट्रेन की सुविधाएं देखकर एक दम हैरान रह जाते हैं. वो एक एक करके कोच में लगी सुविधाओं को दिखाता है, जिसमें हर सीट के लिए लगे एसी वेंट उसे सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं. वो कहता है कि ऐसा पाकिस्तान के लोअर एसी क्लास में होता है लेकिन पर्सनल एसी वेंट तो वहां भी नहीं मिलते.

थर्ड क्लास इकॉनोमी से ही फटी रह गई आंखें

हालांकि वो जिस कोच में बैठा होता है वो एक थर्ड क्लास इकॉनोमी वाला डिब्बा होता है, लेकिन उसी में सारे पाकिस्तानी ऐसे खुश होते हैं मानों फर्स्ट क्लास एसी में बैठ गए हों. हर कंपार्टमेंट पर लगी स्टडी लाइट और बड़ा सा शीशा देखकर वो काफी हैरान होता है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, बिहार जाने वाली ट्रेन में मत बैठ जाना

वीडियो को Being A Traveler -Bilal Azam नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई ये थर्ड क्लास इकॉनोमी है...फर्स्ट एसी जोरदार है. एक और यूजर ने लिखा...भारतीय रेल का जनरल डिब्बा भी जाकर देख ले भाई एक बार. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसे कोई बिहार जाने वाली ट्रेन में बैठाइए भाई, सच्चाई पता लग जाएगी.

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