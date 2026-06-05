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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'वाह यार मजा आ गया' पहली बार भारतीय रेल में बैठा पाकिस्तानी शख्स, फटी रह गई आंखें- वीडियो वायरल

'वाह यार मजा आ गया' पहली बार भारतीय रेल में बैठा पाकिस्तानी शख्स, फटी रह गई आंखें- वीडियो वायरल

वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बिलाल आजम नाम का एक पाकिस्तानी शख्स अपने ग्रुप के साथ वाघा बॉर्डर पार करता है और सीधा अमृतसर रेलवे स्टेशन से राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 05 Jun 2026 10:47 AM (IST)
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भारत में जब भी आसान सफर की बात आती है तो भारतीय रेल का नाम सबसे पहले लिया जाता है. भारतीय रेल के एसी कोच और कंपार्टमेंट इतने ज्यादा सुगम और लग्जरी हैं कि हम भारतीय तो भारतीय अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोग भी इसकी तारीफें करने लगे हैं. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें खास वीजा पर भारत घूमने आए पाकिस्तान के एक पर्यटक ने जब इंडियन रेलवे का सफर किया तो वो दंग रह गया.

पहली बार भारतीय रेल देख हैरान रह गया पाकिस्तानी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बिलाल आजम नाम का एक पाकिस्तानी शख्स अपने ग्रुप के साथ वाघा बॉर्डर पार करता है और सीधा अमृतसर रेलवे स्टेशन से राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है. ट्रेन में जाने के बाद जब वो इसके एसी कंपार्टमेंट देखता है तो उसके मुंह से एसी देखकर यकायक "वाह यार मजा आ गया" निकल जाता है. उसके साथी भी ट्रेन की सुविधाएं देखकर एक दम हैरान रह जाते हैं. वो एक एक करके कोच में लगी सुविधाओं को दिखाता है, जिसमें हर सीट के लिए लगे एसी वेंट उसे सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं. वो कहता है कि ऐसा पाकिस्तान के लोअर एसी क्लास में होता है लेकिन पर्सनल एसी वेंट तो वहां भी नहीं मिलते.

थर्ड क्लास इकॉनोमी से ही फटी रह गई आंखें

हालांकि वो जिस कोच में बैठा होता है वो एक थर्ड क्लास इकॉनोमी वाला डिब्बा होता है, लेकिन उसी में सारे पाकिस्तानी ऐसे खुश होते हैं मानों फर्स्ट क्लास एसी में बैठ गए हों. हर कंपार्टमेंट पर लगी स्टडी लाइट और बड़ा सा शीशा देखकर वो काफी हैरान होता है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, बिहार जाने वाली ट्रेन में मत बैठ जाना

वीडियो को Being A Traveler -Bilal Azam नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई ये थर्ड क्लास इकॉनोमी है...फर्स्ट एसी जोरदार है. एक और यूजर ने लिखा...भारतीय रेल का जनरल डिब्बा भी जाकर देख ले भाई एक बार. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसे कोई बिहार जाने वाली ट्रेन में बैठाइए भाई, सच्चाई पता लग जाएगी.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Jun 2026 10:47 AM (IST)
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