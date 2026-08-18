बेंच पर बैठे-बैठे उंगली में फंसाईं उंगलियां और सेट कर ली लड़की, देखें बवाल वीडियो

रेलवे स्टेशन पर आपने कई तरह के दृश्य देखे होंगे. कोई शराब पीकर ड्रामा कर रहा है तो कोई कूली और टीटी के साथ बहस करने में लगा है. लेकिन प्यार मोहब्बत वाले सीन रेलवे स्टेशन पर कम ही देखने को मिलते हैं. हाल ही में एक रेलवे स्टेशन का वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है जिसने सारी सीमाएं लांघकर मोहब्बत की एक परिभाषा लिख दी है जिसे देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि मोहब्बत एक से नहीं अनेकों से हो सकती है. वीडियो में क्या मजेदार है और क्यों ये वायरल हो रहा है आइए आपको बताते हैं.

रेलवे स्टेशन पर भाभी को छेड़ने लगा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स रेलवे स्टेशन पर बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा है. उसके ठीक बगल में एक भाभी बैठी है जिन्होंने मांग में सिंदूर लगाया हुआ है. भाभी को देखते ही शख्स का मन बैचेन होकर डोलने लगता है और उसे तलब होती है कि वो भाभी को पटा ले. भाभी की मोहब्बत के लिए वो एक चाल चलता है और भाभी के हाथों को बहाने से छूने लगता है. लेकिन हैरान की बात तो ये है कि भाभी भी फूल मूड में थी और मानों पटने का ही इंतजार कर रही थी. बस फिर क्या था, भाभी और भाभी लवर का प्यार रेलवे स्टेशन पर ही परवान चढ़ने लगा.

Single Male content. 😎.



Bro's Face : 🤡

Bro's Skill : 💀!



Watch how to convert yourself from single to Mingle 😁🤞! pic.twitter.com/9wNM3raIau — Ninja (@Ninja_Warrior11) August 17, 2026

भाभी ने बना लिया पटने का मन

वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही शख्स भाभी का हाथ छूता है भाभी उसे मना करने के बजाए उसके साथ देती है और अपने हाथ को उस शख्स की ओर ले जाती है. इसके बाद उस शख्स की उम्मीदें और बढ़ती हैं और वो भाभी के हाथ पर उंगलियां फेरने लगता है. भाभी भी हल्की सी मुस्कान के साथ उसे प्यार का ग्रीन सिग्नल देती हैं और दोनों की लव स्टोरी रेलवे स्टेशन से ही शुरू हो जाती है जो पता नहीं कहां तक जाएगी.

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यूजर्स बोले, जूम कर जूम कर

वीडियो को @Ninja_Warrior11 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अरे भाई जूम करो जूम करो. एक और यूजर ने लिखा...पब्लिक प्लेस में कैसे कैसे गुल खिला रहे हैं लोग. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई की तो किस्मत खुल गई, भाभी पट गई.

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