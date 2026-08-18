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बेंच पर बैठे-बैठे उंगली में फंसाईं उंगलियां और सेट कर ली लड़की, देखें बवाल वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स रेलवे स्टेशन पर बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा है. उसके ठीक बगल में एक भाभी बैठी है जिन्होंने मांग में सिंदूर लगाया हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Aug 2026 03:26 PM (IST)
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रेलवे स्टेशन पर आपने कई तरह के दृश्य देखे होंगे. कोई शराब पीकर ड्रामा कर रहा है तो कोई कूली और टीटी के साथ बहस करने में लगा है. लेकिन प्यार मोहब्बत वाले सीन रेलवे स्टेशन पर कम ही देखने को मिलते हैं.  हाल ही में एक रेलवे स्टेशन का वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है जिसने सारी सीमाएं लांघकर मोहब्बत की एक परिभाषा लिख दी है जिसे देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि मोहब्बत एक से नहीं अनेकों से हो सकती है. वीडियो में क्या मजेदार है और क्यों ये वायरल हो रहा है आइए आपको बताते हैं.

रेलवे स्टेशन पर भाभी को छेड़ने लगा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स रेलवे स्टेशन पर बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा है. उसके ठीक बगल में एक भाभी बैठी है जिन्होंने मांग में सिंदूर लगाया हुआ है. भाभी को देखते ही शख्स का मन बैचेन होकर डोलने लगता है और उसे तलब होती है कि वो भाभी को पटा ले. भाभी की मोहब्बत के लिए वो एक चाल चलता है और भाभी के हाथों को बहाने से छूने लगता है. लेकिन हैरान की बात तो ये है कि भाभी भी फूल मूड में थी और मानों पटने का ही इंतजार कर रही थी. बस फिर क्या था, भाभी और भाभी लवर का प्यार रेलवे स्टेशन पर ही परवान चढ़ने लगा.

भाभी ने बना लिया पटने का मन

वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही शख्स भाभी का हाथ छूता है भाभी उसे मना करने के बजाए उसके साथ देती है और अपने हाथ को उस शख्स की ओर ले जाती है.  इसके बाद उस शख्स की उम्मीदें और बढ़ती हैं और वो भाभी के हाथ पर उंगलियां फेरने लगता है. भाभी भी हल्की सी मुस्कान के साथ उसे प्यार का ग्रीन सिग्नल देती हैं और दोनों की लव स्टोरी रेलवे स्टेशन से ही शुरू हो जाती है जो पता नहीं कहां तक जाएगी.

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यूजर्स बोले, जूम कर जूम कर

वीडियो को @Ninja_Warrior11 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अरे भाई जूम करो जूम करो. एक और यूजर ने लिखा...पब्लिक प्लेस में कैसे कैसे गुल खिला रहे हैं लोग. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई की तो किस्मत खुल गई, भाभी पट गई.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 03:26 PM (IST)
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