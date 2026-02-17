ट्रेन से तकिए और बिस्तर चुरा रहा था पुलिस वाला, पकड़े जाने पर हाथ जोड़ मांगने लगा रहम की भीख

ट्रेन के एसी कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को भारतीय रेल की तरफ से चादर, कंबल और तकिया मिलता है, हम सभी को मालूम है कि रेलवे की ओर से मिलने वाला ये सामान केवल ट्रेन में इस्तेमाल करने के लिए होता है और यात्रा पूरी होने पर उसे वहीं छोड़कर जाना होता है. बावजूद इसके कई यात्री रेलवे के इस सामान को चुरा लेते हैं और कई बार पकड़े भी जाते हैं. लेकिन कैसा हो कि रेलवे के चादर तकिए को कोई पुलिस वाला ही चुराने लगे? हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक पुलिस वाले को ऐसा ही कुछ करते हुए देखा गया है और जब वो पकड़ा गया तो उसका रिएक्शन आपको हैरान कर देगा.

ट्रेन के कोच से तकिया और कंबल चोरी कर रहा था पुलिस वाला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस वाले को ट्रेन में लोगों की भीड़ ने घेरा हुआ है, इस दौरान उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने रेलवे के तकिया और बिस्तर चुराए हैं. वीडियो में जब पुलिस वाले को खरी खोटी सुनाई जा रही होती है तो वो हाथ जोड़ लेता है और माफी मांगने लगता है, इसके बाद उसके पास रखा थैला जब चेक किया जाता है तो उसमें से रेलवे का तकिया निकलता है.

साहब माफ कर दो,गलती हो गई मुझसे

यूपी के फतेहपुर स्टेशन एक्सप्रेस गाड़ी के बी-1 कोच में पुलिस वाला (फायर ब्रिगेड) बेडशीट-तकिया चोरी करके अपने बैग में रखे मिलें। पुछताछ करने पर अपने को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे.रेल कर्मचारियों ने कानपुर स्टेशन पर RPF को सुपुर्द किया.… pic.twitter.com/01hNdRN0tL — Tushar Rai (@tusharcrai) February 17, 2026

पकड़े जाने पर हाथ जोड़ने लगा पुलिस वाला

तकिया निकलने पर जब पुलिस वाले की नेम प्लेट चेक की जाती है तो उसका नाम भानु प्रताप सिंह सामने आता है. तब वो कहता है कि उसकी ड्यूटी प्रयागराज में लगी हुई है और वो वहीं जा रहा है, इसके बाद लोग उसे कहते हैं कि आप ने शराब पी हुई है तो पुलिस वाला कहता है कि शराब मैंने एक बूंद भी नहीं पी है. बहरहाल वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे देखने के बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये सीधा साधा है इसलिए रेलवे वाले इसका मजाक बना रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा...रेलवे में तो हर रोज लाखों की चोरी होती है, कोई लोहा चुरा रहा है तो कोई पैसा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पुलिस वाले ही चोरी कर रहे हैं, क्या जमाना आ गया है.

