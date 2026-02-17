हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ट्रेन से तकिए और बिस्तर चुरा रहा था पुलिस वाला, पकड़े जाने पर हाथ जोड़ मांगने लगा रहम की भीख

Video: ट्रेन से तकिए और बिस्तर चुरा रहा था पुलिस वाला, पकड़े जाने पर हाथ जोड़ मांगने लगा रहम की भीख

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस वाले को ट्रेन में लोगों की भीड़ ने घेरा हुआ है, इस दौरान उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने रेलवे के तकिया और बिस्तर चुराए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 17 Feb 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

ट्रेन के एसी कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को भारतीय रेल की तरफ से चादर, कंबल और तकिया मिलता है, हम सभी को मालूम है कि रेलवे की ओर से मिलने वाला ये सामान केवल ट्रेन में इस्तेमाल करने के लिए होता है और यात्रा पूरी होने पर उसे वहीं छोड़कर जाना होता है. बावजूद इसके कई यात्री रेलवे के इस सामान को चुरा लेते हैं और कई बार पकड़े भी जाते हैं. लेकिन कैसा हो कि रेलवे के चादर तकिए को कोई पुलिस वाला ही चुराने लगे? हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक पुलिस वाले को ऐसा ही कुछ करते हुए देखा गया है और जब वो पकड़ा गया तो उसका रिएक्शन आपको हैरान कर देगा.

ट्रेन के कोच से तकिया और कंबल चोरी कर रहा था पुलिस वाला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस वाले को ट्रेन में लोगों की भीड़ ने घेरा हुआ है, इस दौरान उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने रेलवे के तकिया और बिस्तर चुराए हैं. वीडियो में जब पुलिस वाले को खरी खोटी सुनाई जा रही होती है तो वो हाथ जोड़ लेता है और माफी मांगने लगता है, इसके बाद उसके पास रखा थैला जब चेक किया जाता है तो उसमें से रेलवे का तकिया निकलता है.

पकड़े जाने पर हाथ जोड़ने लगा पुलिस वाला

तकिया निकलने पर जब पुलिस वाले की नेम प्लेट चेक की जाती है तो उसका नाम भानु प्रताप सिंह सामने आता है. तब वो कहता है कि उसकी ड्यूटी प्रयागराज में लगी हुई है और वो वहीं जा रहा है, इसके बाद लोग उसे कहते हैं कि आप ने शराब पी हुई है तो पुलिस वाला कहता है कि शराब मैंने एक बूंद भी नहीं पी है. बहरहाल वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे देखने के बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

यह भी पढ़ें: जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये सीधा साधा है इसलिए रेलवे वाले इसका मजाक बना रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा...रेलवे में तो हर रोज लाखों की चोरी होती है, कोई लोहा चुरा रहा है तो कोई पैसा. तो  वहीं एक और यूजर ने लिखा...पुलिस वाले ही चोरी कर रहे हैं, क्या जमाना आ गया है.

यह भी पढ़ें: तेंदुए को 'बेहोश' समझ बैठे थे लोग, वह अचानक ऐसे झपटा... होश उड़ा देगा वीडियो

Published at : 17 Feb 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Theft By Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: ट्रेन से तकिए और बिस्तर चुरा रहा था पुलिस वाला, पकड़े जाने पर हाथ जोड़ मांगने लगा रहम की भीख
ट्रेन से तकिए और बिस्तर चुरा रहा था पुलिस वाला, पकड़े जाने पर हाथ जोड़ मांगने लगा रहम की भीख
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन में कुत्ते को चढ़ा रहा था शख्स, अचानक फिसला पैर और... वीडियो वायरल
चलती ट्रेन में कुत्ते को चढ़ा रहा था शख्स, अचानक फिसला पैर और... वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
भारत-पाक मैच के बीच जैसे ही बजा राष्ट्रगान, खाना बना रही लेडी हो गई सावधान; वीडियो देख होगा गर्व
भारत-पाक मैच के बीच जैसे ही बजा राष्ट्रगान, खाना बना रही लेडी हो गई सावधान; वीडियो देख होगा गर्व
ट्रेंडिंग
मौत के बाद कैसा महसूस करता है इंसान? नई रिसर्च ने लोगों को चौंकाया, खबर पढ़ कांपने लगेंगे आप
मौत के बाद कैसा महसूस करता है इंसान? नई रिसर्च ने लोगों को चौंकाया, खबर पढ़ कांपने लगेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Solar Eclipse 2026: सूतक में ना करें ये काम, वरना होगी बड़ी अनहोनी! ज्योतिषाचार्य की चेतावनी | Shani
Solar Eclipse 2026: 'खुली आंखों' से ग्रहण देखने की सलाह पर भड़के ज्योतिषाचार्य! | Surya Grahan
Iran Us Conflict: ईरान पर Trump का सख्त अल्टीमेटम न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो होगा बड़ा कदम
Bihar Breaking: नवादा में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा | Nawada News
CBSE Board Exam: आज से CBSE बोर्ड की परीक्षा शुरू, 43 लाख छात्र देंगे परीक्षा | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नई दिल्ली-चेन्नई एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में आग, यात्रियों में हड़कंप
नई दिल्ली-चेन्नई एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में आग, यात्रियों में हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'स्वतंत्र देव सिंह का एक नाम कांग्रेस सिंह भी' सतीश महाना की बात पर यूपी विधानसभा में लगे ठहाके
'स्वतंत्र देव सिंह का एक नाम कांग्रेस सिंह भी' सतीश महाना की बात पर यूपी विधानसभा में लगे ठहाके
इंडिया
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
क्रिकेट
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
बॉलीवुड
Assi BO Day 1 Prediction: 'अस्सी' बनेगी सबसे बड़ी फीमेल ओपनर? क्या तापसी पन्नू तोड़ देंगी प्रियंका चोपड़ा का 11 साल पुराना रिकॉर्ड
'अस्सी' बनेगी सबसे बड़ी फीमेल ओपनर? क्या तापसी पन्नू तोड़ देंगी प्रियंका चोपड़ा का 11 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
यूटिलिटी
फ्रिज में ये सेटिंग होते ही बढ़ जाता है बिजली का बिल, जानें अपने काम की बात
फ्रिज में ये सेटिंग होते ही बढ़ जाता है बिजली का बिल, जानें अपने काम की बात
जनरल नॉलेज
Indian Air Force: इंडियन एयर फोर्स की एक स्क्वाड्रन में कितने होते हैं फाइटर जेट, भारत के पास कितने?
इंडियन एयर फोर्स की एक स्क्वाड्रन में कितने होते हैं फाइटर जेट, भारत के पास कितने?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget