कमरे में फांसी लगा रही थी महिला, ऐन वक्त पर कांस्टेबल ने बचाई जान- वीडियो हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस की सतर्कता ने एक महिला की जान बचा ली. वीडियो देखकर हर कोई कह रहा है कि अगर पुलिस एक मिनट भी देर करती तो बड़ी घटना हो सकती थी. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है और लोगों द्वारा कांस्टेबल की बहादुरी की खूब तारीफ की जा रही है. वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर अब यूजर्स भी पुलिस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

कमरे में फांसी का फंदा लगा रही थी महिला!

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस कांस्टेबल कमरे के बाहर खड़ा है और लोग उसे सूचना दे रहे हैं. अंदर एक महिला है जो सुसाइड की तैयारी में लगी है. कांस्टेबल कुछ देर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो वह जोर से लात मारकर गेट तोड़ देता है. जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह जाता है. कमरे के अंदर एक महिला खड़ी है और उसने पंखे के सहारे फंदा लगाने की कोशिश की थी.

पुलिस की सतर्कता से बची जान!

कांस्टेबल और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत महिला को नीचे उतारा और उसके गले में बंधे कपड़े का फंदा काटा. राहत की बात यह रही कि महिला पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कोई चोट नहीं आई. पुलिस ने तुरंत सहायता प्रदान की और शांत कराया. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि महिला का अपने पति से कुछ विवाद हो गया था.

यूजर्स ने की पुलिस की तारीफ

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की. कई यूजर्स ने लिखा कि “ऐसे पुलिसकर्मी ही समाज की असली ताकत हैं.” वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस वीडियो से यह साबित होता है कि एक छोटी-सी सतर्कता किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है. एक और यूजर ने लिखा...इस पुलिस भाई को सरकार की ओर से सम्मानित किया जाना चाहिए. वीडियो को Ghar ke kalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

