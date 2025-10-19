हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपहले मारा चांटा फिर कैमरा देख निकल गई हवा! पुलिस अधिकारी का ये वीडियो देख खौल उठेगा खून

पहले मारा चांटा फिर कैमरा देख निकल गई हवा! पुलिस अधिकारी का ये वीडियो देख खौल उठेगा खून

जैसे ही उसकी नजर ऊपर लगे CCTV कैमरे पर पड़ी, उसका चेहरा देखने लायक था. कुछ ही सेकंड में उसका पूरा आत्मविश्वास गायब हो गया और वो अपने साथी के साथ ऐसे वहां से निकल गया जैसे घबरा गया हो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 19 Oct 2025 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों आगरा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने पुलिस की कार्यशैली पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल क्लिप में एक पुलिस अधिकारी एक छोटे से लोकल कारखाने में पूछताछ के दौरान एक शख्स को जोरदार थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है. चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकारी ने यह सब कुछ कैमरे के सामने कर दिया. लेकिन जैसे ही उसकी नजर ऊपर लगे CCTV कैमरे पर पड़ी, उसका चेहरा देखने लायक था. कुछ ही सेकंड में उसका पूरा आत्मविश्वास गायब हो गया और वो अपने साथी के साथ ऐसे वहां से निकल गया जैसे घबरा गया हो.

पुलिस अधिकारी ने जड़ा शख्स को चांटा!

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा सा कारखाना है, जहां एक पुलिस अधिकारी वहां कारखाने के एक जिम्मेदार से कर रहा है. तभी पुलिस अधिकारी बातचीत के दौरान ऐसा करता है जिससे लोगों का खून खौल गया है. कुछ पल की बातचीत के बाद पुलिस अधिकारी अचानक वह वहां खड़े व्यक्ति को जोरदार चांटा जड़ देता है. आसपास खड़े लोग हैरान रह जाते हैं. थप्पड़ खाने वाला शख्स भी कुछ समझ नहीं पाता और वहीं खड़ा रह जाता है. तभी अधिकारी की नजर ऊपर लगे CCTV कैमरे पर जाती है. कैमरा देखकर उसका हावभाव बदल जाता है और वो बिना कुछ कहे तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है.

आगरा का बताया जा रहा वायरल वीडियो

बताया जा रहा है कि यह मामला आगरा के एक औद्योगिक इलाके का है, जहां एक स्थानीय पुलिस टीम किसी बात को लेकर पहुंची थी. हालांकि, अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग की किरकिरी हो रही है. यूजर्स लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जब पुलिस खुद कानून तोड़ने लगे तो आम जनता न्याय के लिए कहां जाए.

यूजर्स का खौल उठा खून

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दूसरे थप्पड़ से तो कैमरे ने बचा लिया लेकिन अब कैमरे से पुलिस वाले को कौन बचाएगा? एक और यूजर ने लिखा...सीसीटीवी ने बचा लिया वरना पता नहीं कितने चांटे पड़ते. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन पुलिस वालों पर लगाम जरूरी है, ये खुद नियम भूल बैठे हैं.

Published at : 19 Oct 2025 08:00 AM (IST)
टॉप हेडलाइंस

विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी की सगाई विवादों में, गंभीर आरोपों के बाद पद से हटाए गए
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी की सगाई विवादों में, गंभीर आरोपों के बाद पद से हटाए गए
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल
भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल
इंडिया
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
वीडियोज

BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
UP News: युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा! मां से नाराज बेटी टावर पर चढ़ी | ABP News
Bihar Election 2025: महागठबंधन में मतभेद की कितनी 'गांठें'? Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Bihar Election 2025: महागठबंधन पर शाह का तंज! | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
